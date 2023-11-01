Обладатель прошлогоднего Кубка Германии вылетел из турнира

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» не смогли отстоять титул действующих обладателей Кубка Германии, проиграв в матче 1/16 финала турнира «Вольфсбургу».

Встреча, прошедшая в Вольфсбурге во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 14-й минуте Вацлав Черный. Гости играли в меньшинстве с 56-й минуты после удаления Юссуфа Поульсена.

«Лейпциг» до нынешнего сезона завоевывал Кубок Германии два раза подряд.

Также из Кубка страны вылетел берлинский «Унион», который уступил в матче 1/16 финала на выезде «Штутгарту» со счетом 0:1. Мяч на счету Дениза Ундава (45). «Унион» потерпел 11-е поражение подряд во всех турнирах, команда не знает побед с 26 августа.