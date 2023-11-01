Обладатель прошлогоднего Кубка Германии вылетел из турнира
«Лейпциг» вылетел из Кубка Германии, не сумев защитить титул.
«Лейпциг» вылетел из Кубка Германии, не сумев защитить титул.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» не смогли отстоять титул действующих обладателей Кубка Германии, проиграв в матче 1/16 финала турнира «Вольфсбургу».
Встреча, прошедшая в Вольфсбурге во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 14-й минуте Вацлав Черный. Гости играли в меньшинстве с 56-й минуты после удаления Юссуфа Поульсена.
«Лейпциг» до нынешнего сезона завоевывал Кубок Германии два раза подряд.
Также из Кубка страны вылетел берлинский «Унион», который уступил в матче 1/16 финала на выезде «Штутгарту» со счетом 0:1. Мяч на счету Дениза Ундава (45). «Унион» потерпел 11-е поражение подряд во всех турнирах, команда не знает побед с 26 августа.
В еще одной встрече 1/16 финала «Хомбург» обыграл «Гройтер Фюрт» со счетом 2:1.