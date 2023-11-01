Захарян ничего не показывает в Испании. Почему в этом нет никакой трагедии

С того момента, как Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад», Джуд Беллингем забил тонну голов за мадридский «Реал», Месси получил восьмой «Золотой мяч», а московское «Динамо» аж трижды сыграло со «Спартаком». Делать какие-то глобальные выводы по выступлениям Захаряна в Испании пока, конечно же, рано. Но при этом поставить первую отсечку и оценить старт Арсена в «Сосьедаде», пожалуй, уже можно. Этим и займёмся.

Приобретая Захаряна, «Реал Сосьедад» брал не готовое качество, а вкладывался в потенциал. Важно это понимать, чтобы трезво оценить первые месяцы Арсена в Испании. Отсутствие результативных действий не должно смущать. Если вдруг кто-то думал, что Захарян приедет в Ла Лигу и с ходу всех разорвёт, проблема тут не в Арсене, который этого не сделал, а в том, кто навесил на него лишние и ничем не обоснованные ожидания.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239275&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Семь матчей, 119 минут на поле, 0 голов, 0 голевых передач. Эти цифры не выглядят впечатляюще, но важен контекст. Захаряну 20 лет. В таком молодом возрасте он ощутил сразу два диких контраста. Во-первых, переехал в другую страну, на языке которой не говорит. Во-вторых, оказался в куда более сильной лиге. И ещё неизвестно, какой контраст сильнее — бытовой или футбольный.

Захарян получает неоценимый опыт. Его пока нельзя отобразить в цифрах, но в любом случае обустройство в новой среде — и в бытовой, и в футбольной — очень сильно обогащает. В «Сосьедаде» рассчитывают, что этот опыт проявится в статистике (в голах, голевых передачах и так далее) со временем. Захаряна никто не торопит. Об этом после дебюта Арсена в Лиге чемпионов прямо сказал пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате:

— Арсен счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов. Это важное событие. Что касается долгого отсутствия результативных действий, нас это совершенно не расстраивает. Клуб возлагает на Захаряна большие надежды. Мы уверены, что со временем он станет для нас ключевым игроком.

Пока Захарян знакомится с большим футбольным миром, с самим Арсеном знакомится тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль. Он выпускал Захаряна на разных позициях: и на флангах полузащиты/атаки, и в середине поля — ближе к нападению. Больше всего времени на поле Арсен провёл в матче с «Мальоркой». Он вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве.

Читайте также Арсен Захарян дебютировал в Лиге чемпионов

Единственный гол, в котором поучаствовал Захарян, был забит в ворота… «Реала Сосьедад». В матче с «Райо Вальекано» Арсен вышел на 89-й минуте, при обороне оказался на правом фланге и достаточно пассивно сыграл против футболиста «Райо» Бебе. Тот, пройдя мимо Захаряна, сместился в центр, пробил издалека и попал. «Сосьедад» упустил победу — матч закончился со счётом 2:2.

Да, помимо Арсена, Бебе не помешал и правый защитник Траоре. Плюс явно не выручил вратарь Ремиро. Но в любом случае Захарян участвовал в том эпизоде, так что ответственность за гол частично лежит и на нём.

Захарян сыграл бы за «Сосьедад» больше, но ему помешал коронавирус. Ковид же не дал Арсену сыграть и за сборную России. Валерий Карпин не вызвал Захаряна на матчи с Камеруном и Кенией именно из-за проблем со здоровьем. Нет сомнений, что, если бы Арсен был готов, в сборной он получил бы игровую практику. Для уверенности и поддержания тонуса это было бы огромным подспорьем, учитывая, что в «Сосьедаде» Захарян играет не так много.

Помимо проблем самого Арсена, нужно сказать о том, что в отличной форме находятся его конкуренты по «Реалу». Мерино, Брайс Мендес, Кубо и Барренечеа держат «Сосьедад» вверху таблицы в Испании и на первом месте в группе Лиги чемпионов. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Кубо — воспитанник «Барселоны» и «Реала» и игрок сборной Японии, Мерино и Брайс — футболисты сборной Испании, Барренечеа, если продолжит в том же духе, тоже скоро сыграет за «Фурия Роха».

Было понятно сразу, что Захаряна ожидает жесточайшая конкуренция. Единственное, что ему остаётся — это пахать и ждать своего шанса. Не факт, что тот появится быстро. Но очень важно, чтобы Арсен был готов, когда возможность зацепиться за основу всё-таки возникнет. Может быть, у кого-то из конкурентов будет спад. Может, кто-то травмируется. Захарян должен быть готов выйти на подмену в любую секунду.

Когда Александр Кокорин уехал в «Фиорентину», в российском инфополе появилась привычка считать касания. Никаких других признаков футбольной жизни Кокорин в Италии не подавал. В случае с Захаряном такого не происходит, и это уже хорошо.

Арсен, как и полагается молодому игроку в новой среде, проходит адаптацию. То, что он в основном выходит на замену и пока не отметился результативными действиями, абсолютно нормально. Конечно, было бы лучше, если бы он чаще играл, забивал и раздавал голевые передачи. Но в том, что этого пока не происходит, нет никакой трагедии.

При этом «пока» — в данном случае очень важное слово. «Сосьедад» всеми способами показывает, что на Захаряна рассчитывают вдолгую и что ему готовы дать время. Но при этом очевидно, что адаптироваться вечно Арсену никто не даст. «Сосьедад» инвестировал в него серьёзные деньги, так что рано или поздно клуб потребует от Арсена отдачи.

Пока — полёт нормальный. Однако с каждым днём спрос с Захаряна будет всё больше. И очень важно, чтобы Арсен адаптировался как можно скорее, дабы этому спросу соответствовать.