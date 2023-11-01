Футболист «Майнца» Эль-Гази вновь выступил в поддержку Палестины

«Во избежание сомнений, моё заявление от 27 октября 2023 года было моим единственным и окончательным заявлением как для “Майнца”, так и для общественности, которое касается постов в социальных сетях, сделанных мной за последние несколько недель.



Любые другие заявления, комментарии или извинения об обратном, приписываемые мне, не соответствуют действительности и не были сделаны или санкционированы мной.



Моя позиция остаётся такой же, какой она была, когда всё это началось:



— я против войны и насилия;

— я против убийства всех ни в чём не повинных гражданских лиц;

— я против всех форм дискриминации;

— я против исламофобии;

— я против антисемитизма;

— я против геноцида;

— я против апартеида;

— я против оккупации;

— я против угнетения.



Я не сожалею и не испытываю никаких угрызений совести из-за своего положения.



Я не дистанцируюсь от того, что я сказал, и я всегда стою до своего последнего вздоха за человечество и угнетённых.



Я не несу особой ответственности ни перед каким государством. Я не верю, что какие-либо люди или государства не подлежат ответственности и стоят выше международного права.



У меня нет другого выбора, кроме как твёрдо отстаивать справедливость и свидетельствовать об истине, и я бы сделал это, даже если бы это было против меня, моих родителей, моих родственников и соплеменников.



Никогда не может быть никакого оправдания убийству более 3500 детей в Газе за последние три недели. Как мы и весь мир можем хранить молчание, когда, по данным благотворительной организации “Спасите детей”, каждые 10 минут в Газе погибает один ребёнок. Это девять детей, убитых к тому времени, как я закончу один футбольный матч. Это число растёт с каждым днём.



Я, и мы как мир не можем сознательно хранить молчание.



Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе немедленно!» — написал Эль-Гази в социальной сети.