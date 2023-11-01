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19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист «Майнца» Эль-Гази вновь выступил в поддержку Палестины

Нидерландский полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази заявил, что не извинялся за предыдущее своё высказывание, и вновь выступил в поддержку Палестины.

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Источник: AFP 2023

«Во избежание сомнений, моё заявление от 27 октября 2023 года было моим единственным и окончательным заявлением как для “Майнца”, так и для общественности, которое касается постов в социальных сетях, сделанных мной за последние несколько недель.

Любые другие заявления, комментарии или извинения об обратном, приписываемые мне, не соответствуют действительности и не были сделаны или санкционированы мной.

Моя позиция остаётся такой же, какой она была, когда всё это началось:

— я против войны и насилия;
— я против убийства всех ни в чём не повинных гражданских лиц;
— я против всех форм дискриминации;
— я против исламофобии;
— я против антисемитизма;
— я против геноцида;
— я против апартеида;
— я против оккупации;
— я против угнетения.

Я не сожалею и не испытываю никаких угрызений совести из-за своего положения.

Я не дистанцируюсь от того, что я сказал, и я всегда стою до своего последнего вздоха за человечество и угнетённых.

Я не несу особой ответственности ни перед каким государством. Я не верю, что какие-либо люди или государства не подлежат ответственности и стоят выше международного права.

У меня нет другого выбора, кроме как твёрдо отстаивать справедливость и свидетельствовать об истине, и я бы сделал это, даже если бы это было против меня, моих родителей, моих родственников и соплеменников.

Никогда не может быть никакого оправдания убийству более 3500 детей в Газе за последние три недели. Как мы и весь мир можем хранить молчание, когда, по данным благотворительной организации “Спасите детей”, каждые 10 минут в Газе погибает один ребёнок. Это девять детей, убитых к тому времени, как я закончу один футбольный матч. Это число растёт с каждым днём.

Я, и мы как мир не можем сознательно хранить молчание.

Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе немедленно!» — написал Эль-Гази в социальной сети.

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