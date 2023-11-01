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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» Мадрид возьмёт третий кредит в размере € 375 млн для реконструкции «Бернабеу»

Испанский «Реал» Мадрид возьмёт третий кредит в размере € 375 млн для реконструкции «Бернабеу», сообщает Marca.

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Источник: AP 2023

11 ноября руководство «Реала» представит отчётность клуба за прошлый сезон и бюджет на текущий. Кроме того, на этом заседании будет рассмотрена новая просьба о кредите для реконструкции стадиона клуба. Это будет третий кредит, который руководство «Реала» собирается запросить для «Бернабеу».

Первый кредит в размере € 575 млн был выделен на всю инфраструктуру, необходимую для закрытия стадиона.

Вторым шагом по преобразованию «Бернабеу» стало создание гипогеума, «теплицы», в которой трава растёт сама после каждого матча, а также её можно использовать не только в футболе. На это был взят кредит в размере € 225 млн.

Стадион находится в стадии завершения работ, и на него потребуется ещё € 375 млн для парковок, улучшения интерьеров и дополнительных расходов из-за инфляции.

Кроме того, «сливочным» гарантирован доход от всех денег, которые будут выплачены при эксплуатации самого стадиона, благодаря 20-летнему соглашению с компаниями Sixth Street и Legends, по которому клуб получит € 360 млн.

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