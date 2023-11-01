«Реал» Мадрид возьмёт третий кредит в размере € 375 млн для реконструкции «Бернабеу»

11 ноября руководство «Реала» представит отчётность клуба за прошлый сезон и бюджет на текущий. Кроме того, на этом заседании будет рассмотрена новая просьба о кредите для реконструкции стадиона клуба. Это будет третий кредит, который руководство «Реала» собирается запросить для «Бернабеу».

Первый кредит в размере € 575 млн был выделен на всю инфраструктуру, необходимую для закрытия стадиона.

Вторым шагом по преобразованию «Бернабеу» стало создание гипогеума, «теплицы», в которой трава растёт сама после каждого матча, а также её можно использовать не только в футболе. На это был взят кредит в размере € 225 млн.

Стадион находится в стадии завершения работ, и на него потребуется ещё € 375 млн для парковок, улучшения интерьеров и дополнительных расходов из-за инфляции.