Гол Егора Зубовича вывел «Неман» в четвертьфинал Кубка Беларуси

Сегодня в домашнем поединке ⅛ финала команда Игоря Ковалевича одолела гостей из мозырской «Славии» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победу хозяевам принес Егор Зубович, отличившийся на 80-й минуте встречи. Вскоре у мозырян будет возможность взять реванш — 5 ноября они примут «Неман» в матче 27-го тура чемпионата страны.