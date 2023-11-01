Гол Егора Зубовича вывел «Неман» в четвертьфинал Кубка Беларуси
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» стал седьмым участником четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» стал седьмым участником четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в домашнем поединке ⅛ финала команда Игоря Ковалевича одолела гостей из мозырской «Славии» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победу хозяевам принес Егор Зубович, отличившийся на 80-й минуте встречи. Вскоре у мозырян будет возможность взять реванш — 5 ноября они примут «Неман» в матче 27-го тура чемпионата страны.
Последний четвертьфиналист кубкового турнира определится 7 ноября после встречи борисовского БАТЭ и представителя 1-й лиги национального первенства «Островца».
Ранее в четвертьфинал пробились жодинское «Торпедо-БелАЗ», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», «Минск», «Ислочь» из Минского района, а также две команды второго дивизиона — «Витебск» и могилевский «Днепр».