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1 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Захарян сыграл в испанской глубинке. Принял участие в победной атаке и был заменен после удара в голову

Российский легионер помог баскам пройти во второй раунд Кубка Испании.

Реал Сосьедад
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Источник: Соцсети

Первый раунд Кубка Испании — во многом экзотика. В этот раз «Реал Сосьедад» забросило в гости к «Буньолю» — любительскому клубу из одноименного города в провинции Валенсия с населением порядка десяти тысяч человек. Выступает эта команда в региональном первенстве, что соответствует шестому испанскому дивизиону. Если пытаться провести параллели с Россией — это примерно лига Б чемпионата Московской области.

Между тем «Буньоль» основан в 1921 году, и как раз к столетию клуба в его жизни произошло историческое событие — первая встреча с представителем ла лиги в кубковом турнире. Воодушевленные этим любители прилично потрепали нервы «Эльче», заставив высоких гостей поразить собственные ворота уже в дебюте матча. Однако другие моменты они не использовали, и сенсацию позапрошлого розыгрыша отменил бывший вингер «Зенита» Ригони, записавший на свой счет результативную передачу и победный гол (1:2).

Та встреча прошла в тренировочном центре «Сьюдад Депортива», который принадлежит «Леванте» и где играет вторая команда «лягушек». Сейчас «Буньолю» пришлось принимать участника Лиги чемпионов в тридцати километрах от родного города. На искусственном поле, расчерченном еще и под тренировки детских команд.

Вот в такой обстановке Арсен Захарян во второй раз в своей испанской карьере попал в стартовый состав. Тот, по сути, оказался вторым. С одной стороны, в нем были такие опытные мастера, как Элустондо и вернувшийся в родной клуб из «Реала» Одриосола. С другой — эти защитники сейчас пребывают в статусе «игрок ротации». Как и Захарян, Пачеко, Шо, Садик и Турриентес. А вот голкипер Мореро и вовсе впервые сыграл за главную команду в официальном матче.

В общем, типичная для кубкового турнира картина. То же самое можно было сказать и про игру, в которой младшие по рангу сначала на огромном желании организовали несколько ярких атак и едва не открыли счет, а потом принялись героически разрушать наступательные действия гостей. Например, врывавшегося в штрафную Захаряна жестко встретили плечом в плечо и оставили без мяча.

Самый яркий момент с участием Арсена в первом тайме — попытка поразить ворота с острейшего угла, причем чуть неточный удар вполне мог трансформироваться в голевую передачу. Был еще и угловой Захаряна, едва не завершившийся голом активного Шо. Плюс несколько обостряющих передач, но чего-то особенного ни российский легионер, ни его команда не предлагали.

Не случайно Иманол Альгуасиль уже в перерыве сделал две замены в атакующей тройке. Правда, ни о каком мгновенном эффекте говорить не приходилось. Напротив, баски вязли в оборонительных порядках, но все же дожали соперника. А началась атака на фланге с короткого розыгрыша Захаряна и Шо. В результате француз вырвался к штрафной и отдал пас под удар партнеру, а на добивании отличился Карлос Фернандес.

Этого в итоге оказалось достаточно, а Захарян полный матч так и не провел. На 82-й минуте ему пришлось покинуть поле по медицинским причинам — уже упав на газон после фола соперника, Арсен получил удар ногой в затылок. Он сразу показал, что требуется помощь врачей, и те пришли к выводу, что лучше не рисковать. Поле наш легионер покинул под аплодисменты трибун. Вряд ли речь идет о серьезном повреждении, только игра с «Барселоной» — уже в субботу.

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