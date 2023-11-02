«Арсенал» вылетел из Кубка английской лиги после поражения от «Вест Хэма»

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Мохаммед Кудус (50-я минута) и Джаррод Боуэн (60). Мяч в свои ворота забил защитник «канониров» Бен Уайт (16). У «Арсенала» отличился Мартин Эдегор (90+6).