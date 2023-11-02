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00:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» вылетел из Кубка английской лиги после поражения от «Вест Хэма»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» потерпели поражение в гостях от «Вест Хэма» в матче ⅛ Кубка английской лиги и завершили борьбу за трофей.

Арсенал
Вест Хэм
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Мохаммед Кудус (50-я минута) и Джаррод Боуэн (60). Мяч в свои ворота забил защитник «канониров» Бен Уайт (16). У «Арсенала» отличился Мартин Эдегор (90+6).

Поражение от «Вест Хэма» стало для «канониров» вторым в сезоне во всех турнирах. Соперник лондонского клуба по ¼ финала определится в результате жеребьевки.

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