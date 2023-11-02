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01:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из Третьей лиги на 90+6-й

Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии между «Саарбрюккеном», представляющим Третью лигу, и мюнхенской «Баварией».

Бавария
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Источник: Reuters

«Саарбрюккен» одержал победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 16-й минуте матча, когда полузащитник Томас Мюллер вывел мюнхенцев вперёд с передачи Франца Кретцига. В компенсированное время первого тайма «Саарбрюккен» сравнял счёт. Забитым мячом отличился полузащитник Патрик Зонтхаймер. Ему ассистировал Лукас Бёдер. В самом конце игры, а именно на 90+6-й минуте, хавбек «Саарбрюккена» Марцель Гаус вырвал победу для своей команды, поразив ворота Мануэля Нойера.

Таким образом, «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии. «Саарбрюккен» прошёл в ⅛ финала Кубка Германии.

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