«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из Третьей лиги на 90+6-й

Первый мяч был забит на 16-й минуте матча, когда полузащитник Томас Мюллер вывел мюнхенцев вперёд с передачи Франца Кретцига. В компенсированное время первого тайма «Саарбрюккен» сравнял счёт. Забитым мячом отличился полузащитник Патрик Зонтхаймер. Ему ассистировал Лукас Бёдер. В самом конце игры, а именно на 90+6-й минуте, хавбек «Саарбрюккена» Марцель Гаус вырвал победу для своей команды, поразив ворота Мануэля Нойера.