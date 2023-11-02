«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт с 1962 года

По данным источника, команда Эрика тен Хага проиграла 8 из первых 15 матчей в сезоне. Хуже результат был только в сезоне-1962/1963, когда «Манчестер Юнайтед» проиграл 9 из 15 матчей.

Также сообщается, что у команды худший домашний старт с 1930 года. «Манчестер Юнайтед» проиграл 5 из 10 первых домашних матчей сезона.