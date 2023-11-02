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06:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси назвал свой любимый гол в карьере

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, какой гол является самым любимым в карьере.

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Источник: Reuters

«Я всегда говорил, что самые важные голы это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира. Я всегда помню о голе в ворота “Реала”, когда мы обыграли их со счётом 2:0 в матче Лиги чемпионов на “Сантьяго Бернабеу”».

Напомним, этот матч состоялся в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году. Первый матч завершился победой «Барселоны» со счётом 2:0. Ответная встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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