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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси уступил в голосовании за награду лучшему новичку MLS

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нападающий «Интер Майами» Лионель Мессии занял второе место в голосовании на приз лучшему новичку североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), сообщается на сайте организации.

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Источник: Reuters

Изначально аргентинец был выдвинут на приз самому ценному игроку и лучшему новичку сезона, но не вошел в тройку лучших в первой номинации. По итогам голосования на награду лучшему новичку он набрал 27,28% голосов и стал вторым, лучшим был признан Георгиос Якумакис («Атланта», 45,78%).

Лауреатом награды в 2018 году становился шведский нападающий Златан Ибрагимович.

В понедельник Месси в рекордный, восьмой раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года по версии французского журнала France Football. Он перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. 36-летний аргентинец является воспитанником испанской «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел во французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки.

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