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20:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колумбийские повстанцы похитили отца игрока «Ливерпуля»

МЕХИКО, 2 ноя — РИА Новости. Родители колумбийского футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса были похищены повстанцами Армии национального освобождения — несмотря на освобождение матери, отец игрока уже более пяти дней остается в плену группировки, которая относится к АНО, сообщила правительственная делегация по вопросам мира.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

«Сегодня мы официально узнали, что похищение 28 октября в Барранкасе, департамент Ла-Гуахира, жертвами которого стали Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, отец и мать футболиста Луиса Фернандо Диаса Маруланды, было совершено группировкой, принадлежащей к АНО. Хотя госпожа Маруланда была освобождена через несколько часов, отец игрока уже пять дней лишен свободы», — говорится в сообщении в блоге переговорной делегации в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что силовые структуры Колумбии расследуют похищение родителей Луиса Диаса, совершенное на севере страны. По информации местных СМИ, родители спортсмена были похищены вооруженными людьми, когда они остановились на автомобильной заправке. Их увезли с места похищения на их собственном автомобиле. Позднее силовики смогли обнаружить мать футболиста.

Делегация правительства, участвующая в мирных переговорах с АНО, потребовала от повстанцев немедленно освободить Луиса Мануэля Диаса, напомнив, что похищение людей является преступной практикой, нарушающей международное гуманитарное право, которая должна быть окончательно прекращена.

Луис Фернандо Диас Маруланда — 26-летний нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль», до подписания контракта с этой командой в 2022 году он играл в составе португальского «Порту».

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