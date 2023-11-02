Футболисты БАТЭ прервали победную серию минского «Динамо» в чемпионате Беларуси

Первый тайм встречи прошел с преимуществом динамовцев, но поразить ворота гостей они не сумели. После перерыва борисовчане стали действовать гораздо активнее, и на 71-й минуте игры одну из их атак точным ударом завершил Дмитрий Антилевский. Этот гол оказался единственным.

Несмотря на сегодняшнее поражение, минское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 57 очков в 24 проведенных матчах, на второй позиции гродненский «Неман», у которого 53 балла после 24 встреч, третьим идет «Торпедо-БелАЗ» — 42 очка, у БАТЭ теперь 41 зачетный балл.