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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:58 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ прервали победную серию минского «Динамо» в чемпионате Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» потерпели поражение после семи побед подряд в чемпионате Беларуси. Они уступили на своем поле борисовскому БАТЭ со счетом 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: БЕЛТА

Первый тайм встречи прошел с преимуществом динамовцев, но поразить ворота гостей они не сумели. После перерыва борисовчане стали действовать гораздо активнее, и на 71-й минуте игры одну из их атак точным ударом завершил Дмитрий Антилевский. Этот гол оказался единственным.

Несмотря на сегодняшнее поражение, минское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 57 очков в 24 проведенных матчах, на второй позиции гродненский «Неман», у которого 53 балла после 24 встреч, третьим идет «Торпедо-БелАЗ» — 42 очка, у БАТЭ теперь 41 зачетный балл.

Список лучших бомбардиров возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), в активе которых по 13 забитых мячей.

Динамо Мн
0:1
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
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