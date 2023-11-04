Тренер в 27 лет вывел команду из третьей лиги в высшую. Ради мечты он работал каменщиком

Эквадорский парень по имени Джо Армас играл в молодёжной команде «Депортиво Кито». Юноше не удалось стать профессиональным футболистом, но он хотел остаться в футболе. Так в 17 лет Армас отправился в Испанию стажироваться как тренер. Всё затянулось на семь лет.

За это время эквадорец побывал во многих известных клубах. В Испании практиковался в «Реале», «Леганесе» и «Атлетике», в Нидерландах — в «Аяксе», ПСВ и «АЗ Алкмар». Чтобы обеспечивать себя, приходилось зарабатывать деньги в Европе. Параллельно с изучением игры он работал каменщиком, а в 2021 году решил вернуться домой и попробовать себя в родном футболе.

ДЖО АРМАС В «РЕАЛЕ» | Источник: Соцсети

«Я разослал более 120 резюме по всему Эквадору, но ни один клуб мне не ответил», — рассказывал Армас. После этого он предпринял ещё одну попытку. В новой рассылке указал, что готов работать бесплатно. Он просто хотел получить шанс в команде и начать тренировать. Даже вторая рассылка никого не заинтересовала, хотя Армас отправил в общей сложности 305 писем. В результате он собрал вещи и уехал в Гватемалу. Ему казалось, что раз в этой стране ниже уровень футбола, то ему будет проще найти работу. Это было заблуждением. Спустя месяц в Гватемале он снова вернулся в Эквадор.



По возвращении домой Армас получил долгожданный звонок. Ему предложили поработать в одном из клубов, куда он направлял резюме — в команде из третьей эквадорской лиги «Имбабура». Начинающий тренер говорил: «Слава богу, они не видели второго письма, в котором я говорил, что готов работать бесплатно».

АРМАС ОБЪЯСНЯЕТ ТАКТИКУ | Источник: IMBABURASCEC.COM

Доверие клуба к Армасу сразу начало оправдывать себя. Тренер даже во время матчей показывал футболистам перестановки на доске и уже в своём первом сезоне вывел «Имбабуру» из третьей лиги во вторую! Следующий сезон сложился тоже удачно: клуб занял шестое место в эквадорской Серии Б, а ещё дошёл до ¼ финала Кубка Эквадора. «Имбабура» выбила из турнира в том числе местный топ-клуб «ЛДУ Кито», который 11 раз становился чемпионом страны и играл с «Манчестер Юнайтед» в финале клубного чемпионата мира — 2008.

А ещё в том сезоне «Имбабура» раскрыла для сборной Кевина Родригеса (2000 года рождения). Вскоре после дебюта в национальной команде нападающего включили в заявку Эквадора на ЧМ-2022, где он появился на поле в конце двух матчей. Вы могли запомнить Родригеса разве что по его причёске. Сейчас он выступает уже в бельгийском «Юнионе».

Ну, а третий сезон Армаса в «Имбабуре» завершился на днях. 27 октября победа со счётом 4:0 над «Макарой» позволила занять второе место в Серии Б и выйти в высшую лигу Эквадора! И это несмотря на один из самых скромных бюджетов во второй лиге.

Сразу после окончания матча тренер не смог сдержать слёз и разрыдался в прямом эфире. Вскоре его уже подбрасывали в воздух футболисты «Имбабуры». Они так же это делали два года назад, когда команда поднялась из третьей лиги в Серию Б.

СЛЁЗЫ ДЖО АРМАСА | Источник: Кадр из трансляции

ИГРОКИ ПОДБРАСЫВАЮТ ДЖО АРМАСА | Источник: IMBABURASCEC.COM

«Прежде всего хочу поблагодарить бога за ежедневную веру в каждую тренировку, в каждую игру. Хочу поблагодарить самых важных участников этого успеха — парней. Без них такое было бы невозможно. Спасибо всем сотрудникам, потому что это общее достижение, а не одного человека. Мы всегда были верны нашему футболу — на любом поле, против любого соперника. Мы следуем нашим ценностям, нашей игровой философии. Измениться может всё, кроме наших спортивных ценностей. “Имбабура” навсегда в моём сердце, потому что это первый клуб, который в меня поверил после всех возможностей, которые я искал», — цитирует Армаса издание Olé.