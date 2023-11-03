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18:31 (мск), источник: Vesti.kz

Президент «Бешикташа» сделал признание о трансфере Зайнутдинова

Президент футбольного клуба «Бешикташ» Ахмет Нур Чеби высказался об отставке главного тренера команды Шенола Гюнеша и почему он решил довериться его помощнику Бураку Йылмазу. Также босс стамбульской команды прокомментировал летние трансферы, сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
ЦСКА
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Источник: Соцсети

«Шенол Гюнеш сказал: “Я должен уйти, у меня больше нет сил, но я не хочу быть тем человеком, который убегает”, и он ушел. Бурак Йылмаз был в команде с июля, он лучше всех знал игроков, и мы решили продолжить работу с ним.

Кто-то критикует трансферы, но Шенол Гюнеш одобрил все эти трансферы, не было такого, чтобы он сказал: «Этого игрока не должно быть в команде». Он одобрил всех, в том числе Онану (Жан). Он — молод, я верю, что Онана станет хорошим футболистом. Больше всего он (Гюнеш) хотел приобрести Бахтияра (Зайнутдинова)", — приводит слова Ахмета Нур Чеби NTV Spor.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» в августе из московского ЦСКА, подписав контракт до 30 июня 2027 года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. С того момента 25-летний казахстанец провел восемь матчей в турецкой Суперлиге, результативными действиями не отметился.

«Бешикташ» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 19 очков после десяти туров. Следующую игру команда Зайнутдинова проведет на выезде 5 ноября с «Антальяспором».

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