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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
20:17 (мск), источник: Sport24

«Шахтер» победил киевское «Динамо» в чемпионате Украины по футболу

«Шахтер» на выезде победил «Динамо Киев» в матче 13-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги.

Динамо К
Шахтер
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Источник: shakhtar.com

Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в Киеве сегодня, 3 ноября.

Единственный мяч был забит в начале второго тайма — отличился полузащитник горняков Александр Зубков. В итоге, 1:0 — успех команды Марино Пушича.

После этого матча «Шахтер» занимает 3-е место в таблице УПЛ (24 очка), «Динамо» находится на 7-й позиции (16 баллов).

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