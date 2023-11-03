«Шахтер» победил киевское «Динамо» в чемпионате Украины по футболу
«Шахтер» на выезде победил «Динамо Киев» в матче 13-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги.
Динамо К
Шахтер
Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в Киеве сегодня, 3 ноября.
Единственный мяч был забит в начале второго тайма — отличился полузащитник горняков Александр Зубков. В итоге, 1:0 — успех команды Марино Пушича.
После этого матча «Шахтер» занимает 3-е место в таблице УПЛ (24 очка), «Динамо» находится на 7-й позиции (16 баллов).