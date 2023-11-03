Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Дармштадт
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Атлетико
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Зарубежный
4.11
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
4.11
Осасуна
Жирона
Все события
Футбол. Украина. Премьер-лига. Последние результаты
2021
Динамо К
Заря Лг
11
2021
Черноморец Од
Металлист 1925
21
2021
Колос К
Минай
21
2021
Александрия
Шахтер
12
2021
Верес
Рух
11
2021
Львов
Ворскла
11
2021
Ингулец
Десна
21
2021
Мариуполь
Днепр-1
03
Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
20:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Мирча Луческу объявил об отставке с поста тренера «Динамо» Киев и завершении карьеры

Мирча Луческу объявил об уходе с поста главного тренера киевского «Динамо». Об этом 78-летний специалист объявил после матча с «Шахтером» в 13-м туре чемпионата Украины, который завершился поражением со счётом 0:1.

Динамо К
Шахтер
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Сегодня я не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что я посвятил украинскому футболу 15 лет. На этом я решил закончить карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими футболистами, с футболистами “Шахтера”. Спасибо вам всем. Хотелось бы закончить по-другому, но все приходит в конец — и футбольная карьера, и любовь, и жизнь. У всего есть начало и конец», — сказал Луческу на пресс-конференции после игры с «Шахтёром».

Напомним, в данный момент киевское «Динамо» идёт на седьмом месте в турнирной таблице украинского чемпионата, набрав 16 очков в 10 матчах.

Для Луческу «Динамо» стало вторым украинским клубом в карьере. Тренером киевлян он стал в 2020 году, проработав три полных сезона.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь