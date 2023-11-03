Мирча Луческу объявил об отставке с поста тренера «Динамо» Киев и завершении карьеры

«Сегодня я не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что я посвятил украинскому футболу 15 лет. На этом я решил закончить карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими футболистами, с футболистами “Шахтера”. Спасибо вам всем. Хотелось бы закончить по-другому, но все приходит в конец — и футбольная карьера, и любовь, и жизнь. У всего есть начало и конец», — сказал Луческу на пресс-конференции после игры с «Шахтёром».