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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси обошёл Холанда на 105 очков в голосовании за «Золотой мяч»

Журналист Фабрицио Романо в своём телеграм-канале опубликовал баллы нападающих Лионеля Месси и Эрлинга Холанда в голосовании за «Золотой мяч».

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Аргентинский футболист «Интер Майами» получил 462 очка, а норвежский форвард «Манчестер Сити» заработал 357 очков.

Топ-10 «Золотой мяч» 2023:

  1. Лионель Месси — 462 балла
  2. Эрлин Холанн — 357
  3. Кильян Мбаппе — 270
  4. Кевин де Брейне — 100
  5. Родри — 57
  6. Винисиус Жуниор — 49
  7. Хулиан Альварес — 28
  8. Виктор Осимхен — 24
  9. Бернарду Силва — 20
  10. Лука Модрич — 19

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Игрок получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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