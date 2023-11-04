Месси обошёл Холанда на 105 очков в голосовании за «Золотой мяч»

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Игрок получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.