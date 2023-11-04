Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Жирона
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лилль
Все события
Фоторепортажи
20Как ЦСКА впервые стал чемпионом России
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Интер Майами» Месси: не думаю, что когда-нибудь ещё сыграю в Европе

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что он вряд ли когда-либо ещё будет играть в Европе.

Наверх
Источник: Reuters

«Закрыт ли для меня европейский футбол? Да. У меня была выдающаяся карьера в Европе, и я выиграл всё, о чём только мечтал. Теперь, когда я принял решение переехать в США, не думаю, что вернусь к выступлениям в Европе», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо со ссылкой на L'Équipe в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, аргентинский нападающий перешёл в «Интер Майами» минувшим летом в качестве свободного агента. До этого, на протяжении двух сезонов Месси играл за «ПСЖ». За период выступлений в «Интер Майами» 36-летний аргентинец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь