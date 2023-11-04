Похитители отца Луиса Диаса подтвердили, что он будет освобождён в ближайшее время

«Мы приветствуем Колумбию и Карибский бассейн. Мы солидарны с семьями, которые испытывают боль из-за безработицы, преступного насилия военизированных формирований и отказа государства от них. Коррумпированность политических кланов является главной угрозой стабильности региона.



На Северном фронте есть формирования, выполняющие экономические миссии, некоторые из которых связаны с лишением свободы. Однако после того, как было установлено, что был похищен отец Луиса Диаса, было принято решение освободить его, потому что он член семьи великого спортсмена, которого мы все любим как колумбийцы.



С этого момента начинается процесс его освобождения, и мы хотим избежать каких-либо инцидентов в связи с этим. Мы остаёмся убеждены в необходимости поиска путей для преобразований, в которых нуждается страна», — цитирует заявление группировки el Colombiano.