У «Реала» и «Барселоны» появился новый соперник в Ла Лиге

Главная сенсация старта сезона в испанской Ла Лиге (иначе — Примере) — «Жирона». По итогам 11 туров команда набрала равное количество очков с «Реалом» (по 28) и делит с мадридцами первое место в таблице. Показатели каталонского коллектива впечатляют — «Жирона» выиграла девять встреч из 11, забив в них 25 мячей. Больше только у «Барселоны» — 26. При этом клуб занимает лишь 13-е место по объему платежной ведомости (52 млн евро, лига устанавливает лимит для каждой команды отдельно), а состав «Жироны» 10-й по стоимости в чемпионате (161 млн евро, у «Реала» — 1 млрд). «Ведомости. Спорт» рассказывает про сенсацию из Каталонии.

Вторую жизнь клубу дали инвесторы из ОАЭ

«Жирона» была основана в одноименном городе (104 км от Барселоны) в 1930 г. и первые несколько лет провела в чемпионате Каталонии. В сезоне 1934/35 команда дебютировала в Сегунде, а еще через год попала в плей-офф лиги, где заняла пятое место. Долгое время этот результат был одним из лучших в истории клуба. По окончании гражданской войны в Испании (1936−1939) «Жирона» перемещалась между Сегундой и Терсерой (третий по силам дивизион), но после вылета из второй лиги по итогам сезона 1958/59 не могла туда вернуться на протяжении 50 лет.

Современная история клуба началась летом 2010-го, когда группа местных бизнесменов приобрела 72% его акций. Семь лет спустя «Жирона» впервые в своей истории добралась до Примеры. Тогда на команду обратило внимание руководство City Football Group (дочерняя компания Abu Dhabi United Group). Холдинг из ОАЭ, объединяющий под своим лейблом команды со всего мира (сейчас уже 13) во главе с «Манчестер Сити», купил 44,3% акций «Жироны».

Ровно столько же к тому моменту принадлежало Girona Football Group, которую возглавлял брат Пепа Гвардиолы Пере. Его фирма вложилась в «Жирону» в 2015-м, после чего Пере начал искать мощного инвестора, способного сделать из клуба стабильного участника Ла Лиги. Учитывая, что к тому моменту Пеп Гвардиола уже руководил «Манчестер Сити», кандидат был очевидным.

Сейчас Пере не просто совладелец «Жироны», но и председатель совета директоров клуба. В детстве Гвардиола-младший тоже хотел стать футболистом, но повторить успех Пепа ему не удалось — в своей карьере Пере не поднимался выше третьего дивизиона. Закончив в 31, он устроился в Nike, где отвечал за спонсорские сделки со звездными футболистами. Тут тоже не обошлось без брата — у самого Пепа было соглашение с брендом спортивной одежды, и он уговорил фирму нанять Пере. Впрочем, в работе к Гвардиоле-младшему вопросов не возникало — он провел в Nike 12 лет, с 1997-го и 2009-й, и ушел из компании с репутацией сильного менеджера.

Вместе с другом Йохана Кройфа (оба Гвардиолы называли голландца своим учителем) Хауме Роуресом Пере создал агентство Media Base Sport, которое начало активно работать на испанском рынке. Именно эта компания организовала трансфер в «Барселону» Луиса Суареса в 2014-м.

В 2020-м Пере решил смотреть шире — продал долю в Media Base Sport и устроился в голландское SEG. Эта агентство работает по всему миру, в последнее время особенно активно сотрудничает с «Манчестер Юнайтед» — помогало клубу с трансферами Расмуса Хейлунда и Софьяна Амрабата. Интересно, что в «Жироне» клиенты SEG появились только в этом году. Зимой в команду перешел украинский полузащитник Виктор Цыганков (его в агентство привел лично Пере), а летом в «Жироне» оказался голландский защитник Дейли Блинд, известный по выступлениям за «МЮ».

В целом о Пере говорят, как об одном из лучших переговорщиков в мировом футболе. Так, например, о нем высказался спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн: «Он всегда очень хорошо справляется с цифрами и обладает отличными навыками ведения переговоров. Пере — из тех людей, которых трудно найти в мире футбола: опытный и очень умный парень».

«Жирона» сделала ставку на тренера-неудачника

Сразу после покупки City Football Group «Жирона» фактически превратилась в фарм-клуб «Манчестер Сити» — место, где можно давать игровую практику перспективным игрокам, которые пока не дотягивают до уровня Английской премьер-лиги. В первое же лето «Сити» отправил в аренду партнеру пятерых футболистов. «Жирона» не заплатила за игроков ни копейки и с запасом вписалась в потолок зарплат. Де-юре «Ман Сити» не нарушал никаких правил, но глава Ла Лиги Хавьер Тебас возмутился такой схеме и распорядился записать в платежку рыночную стоимость перешедших игроков.

В результате «Сити» и «Жирона» сократили число сделок друг с другом, но связь между клубами осталась такой же крепкой. Об этом говорит, в частности, необходимость для испанского клуба согласовывать каждый трансфер с City Football Group. По словам спортивного директора «Жироны» Кике Карселя, основная задача — соблюдать положительный баланс:

«Связь с “Ман Сити” — это важная часть нашей концепции. Есть много вещей, которые клуб никогда не сможет себе позволить, но это не значит, что здесь не планируют прогрессировать».

После выхода в Ла Лигу в 2017-м «Жирона» сохранила тренера — Пабло Мачин начал тренировать в 25 лет, но прославился именно работой с каталонской командой. В высшем дивизионе его коллектив с ходу занял 10-е место, добывая результат в основном на контратаках. Летом 2018-го Мачин ушел на повышение — его пригласила «Севилья», но специалист не смог завести команду в зону Лиги чемпионов и спустя год был уволен. Впоследствии работал в чемпионатах Китая и Саудовской Аравии, а также с испанскими аутсайдерами.

Потеряв Мачина, «Жирона» на несколько лет упала в Сегунду. Команда дважды была в шаге от возвращения, но проигрывала в плей-офф. Вернуться удалось только в прошлом году. Результат принес тренер Мичел Санчес, который возглавил коллектив летом 2021-го. Санчес — легенда «Райо Вальекано». В общей сложности он провел за мадридский клуб 16 сезонов, а затем еще тренировал команду. В дебютный же сезон испанец вывел «Райо» в Ла Лигу, но там провалился, одержав лишь четыре победы в 20 матчах. Ситуация повторилась в «Уэске» — тоже выход в элиту и тоже досрочный вылет.

Назначение Мичела было риском для «Жироны», но Пере Гвардиоле и его помощникам нравился стиль футбола, который ставит специалист. Санчес любит игру первым номером с агрессивным прессингом и мгновенным отбором. Собственно, такую философию стараются реализовать на поле все команды City Football Group. «Манчестер Сити» служит эталоном.

После удачного старта «Жироны» к Мичелу Санчесу начали прицениваться топ-клубы | Источник: AFP 2023

Поначалу казалось, что история Мичела повторяется в третий раз — после выхода из Сегунды в первых 10 турах прошлого сезона «Жирона» одержала лишь две победы, закрепившись в нижней части таблицы. Но наставнику удалось переломить ситуацию — за серией неудачных матчей последовала серия из семи встреч без поражений. По словам Мичела, его спасло то, что в некоторых матчах он отказывался от своей тактики и действовал от соперника: «Я по-прежнему стараюсь играть с позиции силы, владеть мячом, но если возникают ситуации, в которых нам нужно посидеть в обороне, то мы делаем это».

В итоге «Жирона» заняла достойную для себя 10-ю позицию. В июне клуб продлил контракт с Мичелом до 2026-го, а он озвучил амбициозную цель: «Теперь мы хотим попасть в еврокубки. Это мечта каждого из нас».

Команда универсальна — любит играть в давление, но умеет и терпеть

Летом 2023-го «Жирона» усилила каждую линию. В ворота приобрели экс-вратаря «Тоттенхэм» и «Фулхэма» аргентинца Паоло Гассанигу, в центр обороны взяли Блинда и испанца Эрика Гарсию из «Барселоны», полузащиту укрепил венесуэлец Янхель Эррера, а в атаку добавили украинца Артема Довбика. При этом главным оружием Мичела являются фланги. Виктор Цыганков и бразилец Савио на двоих уже набрали девять очков по системе гол+пас. Им на бровке активно помогают крайние защитники — испанцы воспитанник «Реала» Мигель Гутьеррес и выпускник академии «Барселоны» Арнау Мартинес.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456247094&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Про 19-летнего Савио необходимо сказать отдельно. В предыдущем сезоне он блекло отыграл за ПСВ (провел всего шесть игр), но атакующая манера Мичела его буквально окрылила. Юный бразилец превратился в одного из лучших дриблеров Ла Лиги — он лидер чемпионата про продвигающим проходам и обводкам. Помимо техники, в арсенале Савио есть отличная скорость и удар с обеих ног. «Я знаю, что это громкие слова, но с момента появления Винисиуса я не видел большего таланта, когда дело касается игры один в один», — говорил о нем Мичел.

В центре поля объем дают мощные Янхель Эррера и испанец Иван Мартин. Оба хороши в борьбе, отлично видят поле, при этом разделение в функциях все же есть. Эррера отвечает за построение атак и может даже подключаться в чужую штрафную, Мартин же держит баланс — связывает все линии. Третьим центральным полузащитником часто выходит испанец Алеиш Гарсия, прошедший школу «Манчестер Сити». Гарсия — универсал, готовый закрыть любую позицию, но Мичел просит его помогать обороне. При этом Алеиш не классический опорник, он сам регулярно начинает атаки. Его ролевой моделью являются Серхио Бускетс и Родри. В «Жироне» Гарсия заменил Ориоля Ромеу, которого летом взяла «Барселона».

В атаке до нынешнего лета играл капитан команды 37-летний Кристиан Стуани. Но после покупки у «Днепра-1» Артема Довбика за 7,75 млн евро уругваец оказался на лавке и сейчас исполняет роль запасного. Стуани и Довбик чем-то похожи — оба высокорослые форварды, прекрасно играющие головой. Однако украинец прекрасно действует и ногами, помогает в подыгрыше, тогда как Стуани нацелен на прорывы и силовую борьбу. 26-летний украинец пока надежды оправдывает — с пятью голами в 11 матчах Ла Лиги он является лучшим бомбардиром «Жироны».

Капитан «Жироны» Кристиан Стуани играет за «Жирону» с 2017 г. Ранее он выступал в Английской премьер-лиге за «Мидлсбро» | Источник: AFP 2023

Если брать главную характеристику коллектива Мичела, то это будет непредсказуемость для соперников. Костяк команды есть, но футболисты могут выходить в разных схемах (3−4−3, 4−3−3 и их вариации), а также с разными задачами. Санчес сохранил любовь к лихому футболу первым номером, и в большинстве встреч «Жирона» так и действует, но в матчах с топ-клубами коллектив может сыграть осторожнее.

Бывший тренер «Сельты» Карлуш Карвальял называл «Жирону» самой интересной для изучения командой в Ла Лиге:

«В мире не так много уникальных команд. В Англии “Брайтон” и “Ман Сити” делают нечто, отличающееся от других команд. В Испании в этом отношении выделяется “Жирона”».