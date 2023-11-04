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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в чемпионате Англии по футболу

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, гол забил Бруну Фернандеш (90+1-я минута).

«Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Фулхэм» с 12 очками идет 14-м.

Фулхэм
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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