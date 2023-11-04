«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в чемпионате Англии по футболу
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Манчестер Юнайтед
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, гол забил Бруну Фернандеш (90+1-я минута).
«Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Фулхэм» с 12 очками идет 14-м.