Дзержинский «Арсенал» спустя год вернулся в высшую лигу чемпионата Беларуси

Сегодня в гостевом матче 31-го тура подопечные Александра Бразевича разгромили «Слоним-2017» со счетом 5:1 и обеспечили себе первое место в первой лиге национального первенства. Год назад «Арсенал» покинул высшую лигу, а в следующем сезоне снова будет играть в числе лучших клубов страны.

За три тура до окончания соревнований в первой лиге на вторую путевку в элитный дивизион претендуют футболисты «Витебска» и могилевского «Днепра», набравшие по 64 очка в 29 проведенных встречах. Команда, которая займет третье место, получит право на проведение двух переходных поединков с клубом, который финиширует на предпоследней, 14-й позиции в высшей лиге.