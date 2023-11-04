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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
19:18 (мск), источник: БЕЛТА

Дзержинский «Арсенал» спустя год вернулся в высшую лигу чемпионата Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты дзержинского «Арсенала» спустя год вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня в гостевом матче 31-го тура подопечные Александра Бразевича разгромили «Слоним-2017» со счетом 5:1 и обеспечили себе первое место в первой лиге национального первенства. Год назад «Арсенал» покинул высшую лигу, а в следующем сезоне снова будет играть в числе лучших клубов страны.

За три тура до окончания соревнований в первой лиге на вторую путевку в элитный дивизион претендуют футболисты «Витебска» и могилевского «Днепра», набравшие по 64 очка в 29 проведенных встречах. Команда, которая займет третье место, получит право на проведение двух переходных поединков с клубом, который финиширует на предпоследней, 14-й позиции в высшей лиге.

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