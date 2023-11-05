У «Арсенала» снова претензии к судьям. Решающий гол проверяли по четырем причинам
«Ньюкасл» победил, но разборок на поле было больше, чем футбола.
«Ньюкасл» победил, но разборок на поле было больше, чем футбола.
«Арсенал» потерпел первое поражение в этом сезоне АПЛ. Матч в Ньюкасле сложился тяжело и из-за отсутствия капитана Эдегора, и из-за спорных судейских решений.
Именно в первом тайме футбола было не так много. Опасных моментов оказалось меньше, чем выяснений отношений между футболистами. В этом плане самый яркий эпизод — фол Хаверца. Полузащитник «Арсенала» агрессивно бросился шипами вперёд. Причём немец так летел, что оторвал обе ноги от газона. Однако приземлился не так жёстко — попал в дальнюю ногу сопернику, но явно не шипами и на уровне газона.
Судья сразу же показал Хаверцу жёлтую, что буквально разозлило игроков «Ньюкасла». Они так настойчиво спорили с арбитром, что получили сразу три жёлтые карточки за свои высказывания. Предупреждение заработали Гордон, Шер и Лонгстафф. Фол Хаверца выглядел жёстко, но VAR не вмешался, посчитав, что жёлтая карточка — допустимое наказание для игрока «Арсенала».
Хотя, пожалуй, не игрокам «Ньюкасла» жаловаться на судейство в этом матче. Необъяснимо, каким образом Бруну Гимарайнс остался даже без жёлтой карточки в первом тайме. Полузащитник выбил мяч в соперника, когда на поле было два мяча. Тут Гимарайнс рассчитывал, что жёлтую дадут Райсу, который заблокировал удар. В свою очередь, игроки «Арсенала» увидели неспортивное поведение бразильца из-за того, что он пробил в соперника, когда на поле находилось два мяча (тем более что мяч у Гимарайнса катился, а не был зафиксирован).
Хотя куда более сомнительный эпизод случился после одного из пасов Жоржиньо. Сразу после того, как хавбек «Арсенала» расстался с мячом, Гимарайнс въехал рукой по голове сопернику. Судья явно упустил эпизод, иначе показал бы как минимум жёлтую карточку.
Во втором тайме было уже больше оснований говорить об игре, хотя небольшие разборки вокруг Гимарайнса никуда не делись. У «Арсенала» в целом было больше подходов и ударов по воротам, но забить смогли только хозяева. Причём момент получился тоже весьма спорный. VAR больше трёх минут проверял голевую атаку сразу на:
VAR не нашёл явных оснований для отмены гола, и «Ньюкасл» повёл в счёте в середине второго тайма. После этого игра не сильно изменилась. «Арсенал» продолжил атаковать значительно больше соперника, но «Ньюкаслу» удавалось заблокировать удары по своим воротам. Так хозяева поднялись на шестое место, а «Арсенал» отстал от лидирующего «Сити» на три очка. Отставание от «Тоттенхэма», у которого матч в запасе, по итогам тура может составить пять очков.
Автор: Григорий Телингатер