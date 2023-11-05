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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

У «Арсенала» снова претензии к судьям. Решающий гол проверяли по четырем причинам

«Ньюкасл» победил, но разборок на поле было больше, чем футбола.

Арсенал
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Англия 2023/2024
Тур 11, 4.11.2023, 20:30

Ньюкасл Юнайтед1Арсенал0

«Арсенал» потерпел первое поражение в этом сезоне АПЛ. Матч в Ньюкасле сложился тяжело и из-за отсутствия капитана Эдегора, и из-за спорных судейских решений.

Именно в первом тайме футбола было не так много. Опасных моментов оказалось меньше, чем выяснений отношений между футболистами. В этом плане самый яркий эпизод — фол Хаверца. Полузащитник «Арсенала» агрессивно бросился шипами вперёд. Причём немец так летел, что оторвал обе ноги от газона. Однако приземлился не так жёстко — попал в дальнюю ногу сопернику, но явно не шипами и на уровне газона.

Источник: Кадр из трансляции

Судья сразу же показал Хаверцу жёлтую, что буквально разозлило игроков «Ньюкасла». Они так настойчиво спорили с арбитром, что получили сразу три жёлтые карточки за свои высказывания. Предупреждение заработали Гордон, Шер и Лонгстафф. Фол Хаверца выглядел жёстко, но VAR не вмешался, посчитав, что жёлтая карточка — допустимое наказание для игрока «Арсенала».

Источник: Reuters

Хотя, пожалуй, не игрокам «Ньюкасла» жаловаться на судейство в этом матче. Необъяснимо, каким образом Бруну Гимарайнс остался даже без жёлтой карточки в первом тайме. Полузащитник выбил мяч в соперника, когда на поле было два мяча. Тут Гимарайнс рассчитывал, что жёлтую дадут Райсу, который заблокировал удар. В свою очередь, игроки «Арсенала» увидели неспортивное поведение бразильца из-за того, что он пробил в соперника, когда на поле находилось два мяча (тем более что мяч у Гимарайнса катился, а не был зафиксирован).

Источник: Кадр из трансляции

Хотя куда более сомнительный эпизод случился после одного из пасов Жоржиньо. Сразу после того, как хавбек «Арсенала» расстался с мячом, Гимарайнс въехал рукой по голове сопернику. Судья явно упустил эпизод, иначе показал бы как минимум жёлтую карточку.

Источник: Кадр из трансляции

Во втором тайме было уже больше оснований говорить об игре, хотя небольшие разборки вокруг Гимарайнса никуда не делись. У «Арсенала» в целом было больше подходов и ударов по воротам, но забить смогли только хозяева. Причём момент получился тоже весьма спорный. VAR больше трёх минут проверял голевую атаку сразу на:

  1. Выход мяча за пределы поля
  2. Фол Жоэлинтона на Габриэле
  3. Игру рукой Жоэлинтона
  4. Офсайд у Гордона.

Источник: Reuters

VAR не нашёл явных оснований для отмены гола, и «Ньюкасл» повёл в счёте в середине второго тайма. После этого игра не сильно изменилась. «Арсенал» продолжил атаковать значительно больше соперника, но «Ньюкаслу» удавалось заблокировать удары по своим воротам. Так хозяева поднялись на шестое место, а «Арсенал» отстал от лидирующего «Сити» на три очка. Отставание от «Тоттенхэма», у которого матч в запасе, по итогам тура может составить пять очков.

Автор: Григорий Телингатер

Ньюкасл Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
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