«Милан» продлил серию без побед до трех матчей, уступив «Удинезе»
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Милан» потерпел дома поражение от «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Милан» потерпел дома поражение от «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти забил Роберто Перейра (61-я минута).
«Удинезе» одержал первую победу в сезоне после семи ничьих и трех поражений на старте и поднялся на 16-е место в таблице Серии A, набрав 10 очков. «Милан» (22 очка) идет на третьей строчке, «россонери» продлили безвыигрышную серию до трех матчей.