«Милан» продлил серию без побед до трех матчей, уступив «Удинезе»

Встреча, прошедшая в субботу в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти забил Роберто Перейра (61-я минута).

«Удинезе» одержал первую победу в сезоне после семи ничьих и трех поражений на старте и поднялся на 16-е место в таблице Серии A, набрав 10 очков. «Милан» (22 очка) идет на третьей строчке, «россонери» продлили безвыигрышную серию до трех матчей.