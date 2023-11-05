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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» продлил серию без побед до трех матчей, уступив «Удинезе»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Милан» потерпел дома поражение от «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Милан
УдинезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти забил Роберто Перейра (61-я минута).

«Удинезе» одержал первую победу в сезоне после семи ничьих и трех поражений на старте и поднялся на 16-е место в таблице Серии A, набрав 10 очков. «Милан» (22 очка) идет на третьей строчке, «россонери» продлили безвыигрышную серию до трех матчей.

Милан
0:1
Первый тайм: 0:0
Удинезе
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