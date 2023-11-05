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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Рекорд Кейна, уникальная статистика Роналду и еще четыре события субботы в мировом футболе

А у «Арсенала» — первое поражение в сезоне и судейский скандал.

Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Осасуна
Жирона
Бавария
Боруссия Д
Аталанта
Интер
Наполи
Удинезе
Милан
Салернитана
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В субботу в зарубежном футболе было много ярких событий. «Чемпионат» выделил самые яркие из них. И это еще без финала Кубка Либертадорес.

«Ньюкасл» победил «Арсенал», но к судейству есть вопросы

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 11, 4.11.2023, 20:30

Ньюкасл Юнайтед1Арсенал0

В главном матче дня в Англии «Арсенал» выглядел не хуже, но всё-таки уступил «Ньюкаслу». Как это часто бывает, всё решила лучшая реализация. Ну и немножко судейство. Единственный гол в матче проверяли сразу на четыре нарушения правил, но всё-таки засчитали. А ещё удивительным образом судьи оставили без внимания эпизод, в котором Бруну Гимарайнс заехал рукой в лицо Жоржиньо. Впрочем, и Хаверц в первом тайме достаточно грубо влетел в соперника и мог получить не жёлтую, а красную карточку.

Источник: Reuters

«Сити» вышел на первое место, но есть нюанс

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 11, 4.11.2023, 18:00

Манчестер Сити6Борнмут1

Впервые в этом сезоне «Сити» забил шесть мячей. На этот раз досталось «Борнмуту».

Герой матча — Доку, который один раз забил и четыре раза отдал голевые передачи.

За один матч он стал лучшим ассистентом «Сити» в этом чемпионате Англии. Команда Гвардиолы вышла на первое место в таблице, но у «Тоттенхэма» в запасе матч с «Челси».

Источник: Reuters

А в Испании на чистое первое место вышла «Жирона»

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 12, 4.11.2023, 16:00

Осасуна2Жирона4

Главное открытие сезона в Ла Лиге — «Жирона». Эта команда за последние 11 туров лишь один раз потеряла очки (с «Реалом»). На этот раз удалось сделать камбэк: проигрывали со счётом 1:2, но закончили — 4:2. Отрыв «Жироны» от «Реала» составляет три очка, но у мадридцев матч в запасе. В лидирующей группе осталась и «Барселона», которая не то чтобы смотрелась лучше «Реала Сосьедад», но Араухо забил-таки победный мяч на 90+2-й минуте.

Источник: AFP 2023

«Бавария» уничтожила «Боруссию», а у Кейна хет-трик

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 10, 4.11.2023, 20:30

Боруссия Д0Бавария4

Главный матч Бундеслиги завершился разгромом. «Бавария» приехала в Дортмунд и уже за первые 10 минут дважды забила. А во втором тайме положила ещё парочку голов. Кейн оформил хет-трик, и теперь у него 15 мячей и пять ассистов за 10 туров. Англичанину удалось обойти в списке бомбардиров Гирасси из «Штутгарта», у которого 14 голов. Кстати, 15 голов за 10 туров на старте сезона — это рекорд Бундеслиги.

Источник: Reuters

«Милан» проиграл, а у «Интера» вылетел основной футболист

Лидер Серии А «Интер» снова выиграл — на этот раз в гостях у «Аталанты». И снова отличился Мартинес. Для него это уже 12-й гол за 11 туров. Что расстроило фанатов «Интера», так это травма Павара. По словам тренера Индзаги, у футболиста на какое-то время вылезла коленная чашечка. Тем временем «Милан» на своём поле с минимальным счётом уступил «Удинезе», а «Наполи» со счётом 2:0 одолел «Салернитану» (нет, Хвича не забил и не отдал).

Источник: Reuters

Бонус: у Роналду 12 голов за 10 туров

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал ход. У команды десятиматчевая беспроигрышная серия. Главная звезда лиги Роналду за этот период забил 12 мячей и отдал пять ассистов. На этот раз португалец огорчил «Аль-Халидж». Правда, до лидирующего «Аль-Хиляля» отставание в четыре очка.

Источник: Reuters

Автор: Григорий Телингатер

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