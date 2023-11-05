Месси ответил на вопрос о возвращении в «Барсу», украинцу стыдно за рэп-клип, снятый в России
Новости и слухи дня.
Новости и слухи дня.
Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что испытывает чувство стыда из-за рэп-клипа со своим участием. Зинченко исполнил рэп для программы «Культ Тура» на «Матч ТВ», еще когда выступал за «Уфу».
«Мне нравится читать рэп? Нет, нет, нет. Это то, за что мне действительно стыдно. Теперь я должен идти с этим, брать ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», — сказал Зинченко в интервью пресс-службе английской Премьер-лиги.
Зинченко был игроком «Уфы» часть сезона-2014/15 и весь сезон-2015/16.
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Борнмут» в матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 6:1. Нападающий «Сити» Жереми Доку забил гол и сделал 4 результативные передачи.
По данным Opta, бельгиец стал самым молодым футболистом в истории, отдавшим 4 голевые передачи в матче АПЛ, а также самым молодым игроком, набравшим 5 очков по системе «гол + пас» в игре Премьер-лиги.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дал ответ на вопрос о возможном возвращении в «Барселону» на правах аренды или переходе в любой другой клуб.
«Нет, никаких шансов. Совсем нет. Я мог вернуться в “Барселону”, но этого не произошло. Я думал о возвращении в “Барсу”, о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но… это невозможно», — цитирует Месси инсайдер Фабрицио Романо.
Действующее соглашение Месси с «Интером» рассчитано до 2025 года. Напомним, Лео покинул «Барсу» в 2021 году, перейдя в «ПСЖ».
«Реал» выступил с официальным заявлением после того, как в СМИ появились слухи о переговорах мадридского клуба с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, у которого по окончании сезона-2023/24 истекает контракт с парижанами.
«Учитывая информацию, недавно появившуюся и опубликованную различными СМИ, в которой высказываются предположения о переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, футбольный клуб “Реал Мадрид” хотел бы заявить, что эта информация полностью ложна и что никаких переговоров с игроком, который принадлежит “ПСЖ”, не было», — говорится в заявлении «Реала».
Ранее появилась информация о том, что Мбаппе будет получать в «Реале» как минимум в трое больше, чем любой действующий игрок мадридцев.
Нападающий «Гремио» и сборной Уругвая Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами», где выступают его бывшие партнеры по «Барселоне» Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, «цапли» согласовали контракт с 36-летним нападающим, осталось только его подписать. Соглашение будет рассчитано на год с опцией продления еще на один.
Отмечается, что Суарес покинет «Гремио» в декабре, когда завершится сезон.