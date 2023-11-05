Месси ответил на вопрос о возвращении в «Барсу», украинцу стыдно за рэп-клип, снятый в России

Зинченко признался, что ему стыдно за рэп-клип, снятый, когда футболист играл в России

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что испытывает чувство стыда из-за рэп-клипа со своим участием. Зинченко исполнил рэп для программы «Культ Тура» на «Матч ТВ», еще когда выступал за «Уфу».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239696&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне нравится читать рэп? Нет, нет, нет. Это то, за что мне действительно стыдно. Теперь я должен идти с этим, брать ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», — сказал Зинченко в интервью пресс-службе английской Премьер-лиги.

Зинченко был игроком «Уфы» часть сезона-2014/15 и весь сезон-2015/16.

Форвард «Манчестер Сити» Доку установил два рекорда АПЛ в матче с «Борнмутом»

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Борнмут» в матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 6:1. Нападающий «Сити» Жереми Доку забил гол и сделал 4 результативные передачи.

По данным Opta, бельгиец стал самым молодым футболистом в истории, отдавшим 4 голевые передачи в матче АПЛ, а также самым молодым игроком, набравшим 5 очков по системе «гол + пас» в игре Премьер-лиги.

Месси дал ответ на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дал ответ на вопрос о возможном возвращении в «Барселону» на правах аренды или переходе в любой другой клуб.

«Нет, никаких шансов. Совсем нет. Я мог вернуться в “Барселону”, но этого не произошло. Я думал о возвращении в “Барсу”, о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но… это невозможно», — цитирует Месси инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Месси с «Интером» рассчитано до 2025 года. Напомним, Лео покинул «Барсу» в 2021 году, перейдя в «ПСЖ».

«Реал» выступил с заявлением в ответ на слухи о переговорах с Мбаппе

«Реал» выступил с официальным заявлением после того, как в СМИ появились слухи о переговорах мадридского клуба с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, у которого по окончании сезона-2023/24 истекает контракт с парижанами.

«Учитывая информацию, недавно появившуюся и опубликованную различными СМИ, в которой высказываются предположения о переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, футбольный клуб “Реал Мадрид” хотел бы заявить, что эта информация полностью ложна и что никаких переговоров с игроком, который принадлежит “ПСЖ”, не было», — говорится в заявлении «Реала».

Ранее появилась информация о том, что Мбаппе будет получать в «Реале» как минимум в трое больше, чем любой действующий игрок мадридцев.

Суарес и «Интер Майами» согласовали контракт по схеме «1+1»

Нападающий «Гремио» и сборной Уругвая Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами», где выступают его бывшие партнеры по «Барселоне» Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, «цапли» согласовали контракт с 36-летним нападающим, осталось только его подписать. Соглашение будет рассчитано на год с опцией продления еще на один.