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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:21 (мск), источник: Vesti.kz

В «Тоболе» определились с будущим главного тренера после победы в Кубке Казахстана

Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров рассказал о встрече с главным тренером клуба Миличем Чурчичем, сообщают Vesti.kz.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

Бизнесмен заявил о прекращении сотрудничества со специалистом.

«Взяли с собой кубок в кафе, чтобы все вокруг знали, кто реальный чемпион сезона. Шучу, друзья, на самом деле это была грустная прощальная встреча с человеком, который отдал всего себя для исторических достижений “Тобола”, которым мы все вместе радовались. К сожалению, наш контракт с Миличем подошел к концу, и я хочу пожелать ему только светлого будущего. P. S. С командой мы тоже попрощались. Если будет интересно — покидайте реакций, закинем видео момента прощания», — гласит подпись Калдиярова в соцсетях под совместным фото с сербским специалистом.

В прошедшем сезоне «Тобол» выиграл Кубок Казахстана и занял восьмое место в КПЛ.

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