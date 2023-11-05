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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузяев сделал сразу два гола в чемпионате Франции! До этого «Гавр» не мог забить 526 минут

Матч с «Тулузой» пришлось прервать дважды.

Тулуза
ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: http://www.hac-foot.com/

«Гавр» сделал крутой камбэк в 11-м туре Лиги 1. «Тулуза» на своём поле выглядела лучше практически по всем показателям (удары, владение, точность передач, обводки, единоборства). И после гола на 49-й минуте казалось, что хозяева добьются победы с минимальным счётом, даже не реализовав пенальти в первом тайме.

Однако «Гавру» удалось забить в конце два гола, перевернув игру. Причём в обоих мячах поучаствовал Далер Кузяев. Он начинал матч центральным полузащитником, но после замен стал действовать ближе к атаке. На 83-й минуте россиянин активно жестикулировал, прося партнёров поделиться мячом — одноклубники не сразу, но всё же отдали ему пас. И Кузяев нашёл момент для обострения, отдав передачу между линиями на Кехта. По сути, с этого началась голевая атака, потому что марокканец сразу же отпасовал Байо, который накрутил соперников в штрафной и забил.

А на 95-й минуте всё тот же Байо забил победный мяч после скидки Кузяева. Полузащитник сборной России в конце матча уже практически играл второго форварда, поэтому смело шёл в штрафную. Правда, Далер так и не записал на свой счёт дебютный ассист во Франции, потому что мяч после его скидки ударился о защитника, прежде чем Байо точно пробил по воротам.

Последний раз до этого «Гавр» побеждал пять туров назад и с тех пор не мог даже забить (0:2, 0:3, 0:0, 0:0). В общей сложности команда Кузяева не могла отличиться 526 минут в чемпионате Франции. А теперь благодаря этой победе клуб поднялся с 13-го на седьмое место в таблице и может побороться за попадание в еврокубки. Правда, вероятно, опустится чуть ниже по итогам тура.

Источник: Кадр из трансляции

Интересно, что матч «Тулуза» — «Гавр» пришлось прерывать дважды. И если в одном случае не было ничего особенного — просто судья прервал встречу на две минуты из-за дыма от фанатских файеров, то в другом моменте произошло что-то странное. На 56-й минуте, прямо по ходу игры, на стадионе включилась сирена (вероятно, пожарная) и прозвучало объявление об эвакуации зрителей.

Причём и сирена, и объявления не останавливались, а повторялись по несколько раз в минуту. Арбитр остановил игру, а часть болельщиков начала покидать свои места, но через пять минут всё закончилось: матч продолжился, а зрители вернулись на трибуны. Хотя большинство из них и не уходило. А может быть, и стоило, чтобы не видеть, как хозяева в самом конце упустили победу и даже ничью.

Тулуза
1:2
Первый тайм: 0:0
Гавр
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