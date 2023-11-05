Головин отметился голом и результативной передачей в матче чемпионата Франции по футболу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239697&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 5 ноября. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом и голевой передачей в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу с «Брестом». Встреча завершилась победой «Монако» со счетом 2:0.

Первый мяч на 16-й минуте забил Денис Закариа, Головин отличился на 69-й минуте.

На 62-й минуте россиянин получил желтую карточку. Головин забил пятый мяч в текущем сезоне и сделал вторую голевую передачу. Российский полузащитник провел 10 матчей в чемпионате Франции.

«Монако» набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Брест» с 15 очками располагается на шестой строчке.