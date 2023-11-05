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21:07 (мск), источник: ТАСС

Головин отметился голом и результативной передачей в матче чемпионата Франции по футболу

«Монако» обыграл «Брест» со счетом 2:0.

Монако
БрестЧемпионат Франции: таблица и календарь
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ТАСС, 5 ноября. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом и голевой передачей в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу с «Брестом». Встреча завершилась победой «Монако» со счетом 2:0.

Первый мяч на 16-й минуте забил Денис Закариа, Головин отличился на 69-й минуте.

На 62-й минуте россиянин получил желтую карточку. Головин забил пятый мяч в текущем сезоне и сделал вторую голевую передачу. Российский полузащитник провел 10 матчей в чемпионате Франции.

«Монако» набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Брест» с 15 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Монако» 11 ноября на выезде сыграет с «Гавром», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев. «Брест» 12 ноября примет «Страсбур».

Монако
2:0
Первый тайм: 0:0
Брест
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