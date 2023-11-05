«Неман» до минимума сократил отрыв от минского «Динамо» в чемпионате Беларуси

Играя в Мозыре, команда Игоря Ковалевича забила два мяча во втором тайме. На 61-й минуте счет открыл Егор Зубович, а незадолго до окончания встречи Юрий Пантя установил окончательный результат 2:0 в пользу «Немана». После этой победы гродненский клуб набрал 56 очков. У лидера турнира минского «Динамо» на один балл больше. Завтра минчане сыграют в Бресте против местного «Динамо».