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5 ноября, источник: БЕЛТА

«Неман» до минимума сократил отрыв от минского «Динамо» в чемпионате Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» обыграл «Славию» и до минимума сократил отрыв от минского «Динамо» в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия М
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Источник: БЕЛТА

Играя в Мозыре, команда Игоря Ковалевича забила два мяча во втором тайме. На 61-й минуте счет открыл Егор Зубович, а незадолго до окончания встречи Юрий Пантя установил окончательный результат 2:0 в пользу «Немана». После этой победы гродненский клуб набрал 56 очков. У лидера турнира минского «Динамо» на один балл больше. Завтра минчане сыграют в Бресте против местного «Динамо».

Результаты остальных встреч 27-го тура: «Белшина» (Бобруйск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1, «Сморгонь» — «Минск» — 0:0, «Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Гомель» — 0:0, «Нафтан» (Новополоцк) — «Слуцк» — 2:1. Борисовский БАТЭ пропускает этот тур.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 57 очков, «Неман» — 56, «Торпедо-БелАЗ» — 43.

Славия М
0:2
Первый тайм: 0:0
Неман
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