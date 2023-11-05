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21:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Диаса спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Лутон Таун»

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 1:1.

Лутон Таун
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Кенилворт Роуд».

Счет в игре открыл полузащитник Тахит Чонг на 80-й минуте. Вингер «Ливерпуля» Луис Диас сравнял на 90+5-й минуте.

«Ливерпуль» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон Таун» находится на 17-й строчке, имея в активе 6 баллов.

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1:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
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