Гол Диаса спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Лутон Таун»
«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 1:1.
Лутон Таун
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 1:1.
Встреча прошла на стадионе «Кенилворт Роуд».
Счет в игре открыл полузащитник Тахит Чонг на 80-й минуте. Вингер «Ливерпуля» Луис Диас сравнял на 90+5-й минуте.
«Ливерпуль» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон Таун» находится на 17-й строчке, имея в активе 6 баллов.