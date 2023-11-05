Оздоев забил четвёртый гол ПАОКа и помог одержать победу над «Олимпиакосом»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239699&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды играли на стадионе «Георгиос Караискакис» в городе Пирей, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости обыграли «Олимпиакос» со счётом 4:2.

Первый гол был забит на 38-й минуте. Отличился сербский полузащитник ПАОКа Андрия Живкович. На 56-й минуте гости получили право пробить пенальти, который уверенно реализовал испанский нападающий Брэндон. Спустя девять минут форвард оформил дубль. На 78-й минуте четвёртый гол ПАОКа забил Магомед Оздоев после изящной передачи пяткой от Янниса Константелиаса. На 86-й минуте игрок «Олимпиакоса» Костас Фортунис отыграл один мяч, а на 90+8-й минуте Георгиос Масурас забил второй мяч хозяев.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле в основном составе и был заменён на 89-й минуте.