Футболист «Ливерпуля» обратился к повстанцам, похитившим его отца

Ранее сообщалось, что повстанцы АНО Колумбии 29 октября похитили родителей футболиста. Позднее колумбийские силовики спасли мать Диаса. При этом представители АНО выпустили заявление, что начали процесс освобождения отца игрока. В воскресенье в матче чемпионата Англии против «Лутон Таун» Диас после забитого мяча обратился к тем, кто похитил его отца в Колумбии, продемонстрировав футболку с надписью «Освободите моего папу» на испанском языке.

«Сейчас говорит не футболист. Это Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой отец, трудолюбивый человек, опора семьи… А сейчас он похищен. Я прошу АНО освободить моего отца как можно скорее. Я также прошу международные ассоциации работать над этим, чтобы гарантировать его свободу», — написал Диас. «С каждой секундой, каждой минутой мы волнуемся всё сильнее. У нас не хватает слов, чтобы описать, что чувствует наша семья. И так будет до тех пор, пока он не вернется домой. Я прошу вас освободить моего отца прямо сейчас, уважая его неприкосновенность. Я хочу поблагодарить всех колумбийцев, а также международное сообщество за поддержку», — отметил футболист.