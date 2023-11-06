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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Ливерпуля» обратился к повстанцам, похитившим его отца

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Колумбийский футболист английского «Ливерпуля» Луис Диас в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) обратился к похитившей его отца Армии национального освобождения (АНО) Колумбии.

Лутон Таун
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Ранее сообщалось, что повстанцы АНО Колумбии 29 октября похитили родителей футболиста. Позднее колумбийские силовики спасли мать Диаса. При этом представители АНО выпустили заявление, что начали процесс освобождения отца игрока. В воскресенье в матче чемпионата Англии против «Лутон Таун» Диас после забитого мяча обратился к тем, кто похитил его отца в Колумбии, продемонстрировав футболку с надписью «Освободите моего папу» на испанском языке.

«Сейчас говорит не футболист. Это Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой отец, трудолюбивый человек, опора семьи… А сейчас он похищен. Я прошу АНО освободить моего отца как можно скорее. Я также прошу международные ассоциации работать над этим, чтобы гарантировать его свободу», — написал Диас. «С каждой секундой, каждой минутой мы волнуемся всё сильнее. У нас не хватает слов, чтобы описать, что чувствует наша семья. И так будет до тех пор, пока он не вернется домой. Я прошу вас освободить моего отца прямо сейчас, уважая его неприкосновенность. Я хочу поблагодарить всех колумбийцев, а также международное сообщество за поддержку», — отметил футболист.

Лутон Таун
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Ливерпуль
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