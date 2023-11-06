Тренер «Монако»: Головин — исключительный футболист. Он один из лучших игроков в Лиге 1

«По-моему, это его пятый гол в сезоне, после великолепного действия! Головин исключителен, он может бежать 90 минут без остановки, он действительно в отличной форме на данный момент. Он нам нужен, он фантастический игрок, и я надеюсь, что он сможет продолжать играть решающую роль в матчах.



Он никогда не забивал больше восьми голов? Надеюсь, он забьёт больше (улыбается). Он великолепен, он креативный игрок с очень хорошей правой ногой. Я думаю, что он всё ещё может добиться большего, но я не хочу ставить перед ним цель. Он уже в невероятной форме, но он также определённо один из лучших игроков в лиге», — приводит слова Хюттера клубный сайт «Монако».