«Реал» потерял лидерство, Диас спас «Ливерпуль» и призвал освободить похищенного отца, Оздоев забил «Олимпиакосу»

Англия: промах Нуньеса

Футбол Англия 2023/2024 Тур 11, 5.11.2023, 19:30 Лутон Таун 1 Ливерпуль 1

Казалось, что второй тур подряд «Ливерпуль» будет ощущать дыхание в спину со стороны «Астон Виллы», однако команда Унаи Эмери в первом матче дня оступилась в Ноттингеме (0:2). Соответственно, красные получили возможность одним ударом убить двух зайцев. Не только оторваться от бирмингемцев, но и обойти в таблице потерпевший первое поражение в сезоне «Арсенал».

Получилось — так себе, хотя никаких проблем в игре с находящимся в зоне вылета «Лутоном» не ожидалось. И, действительно, какие могут быть сложности, если ты в идеальной позиции, а до ворот — несколько метров? Тем не менее, Нуньес ухитрился не забить, а выражение лица Юргена Клоппа после этой осечки стало мемом. Теперь загубивший девять явных голевых моментов уругваец уступает в АПЛ по данному сомнительному показателю только Холанну и Уоткинсу (по 11).

Дальше — больше. Рассчитывая заработать пенальти после подачи углового, «Ливерпуль» получил не 11-метровый, а убийственную контратаку с голом Чонга. Для «Лутона» это был праздник, а для красных — кошмар. На счастье гостей — не полный, так как на пятой из восьми добавленных минут после идеальной подачи Эллиота мяч в сетку отправил тот, кому это было нужно больше всего. И после своего гола Диас показал вторую футболку с призывом освободить похищенного отца.

Испания: стена «Райо»

Футбол Испания 2023/2024 Тур 12, 5.11.2023, 23:00 Реал 0 Райо Вальекано 0

«Реал» имел все основания рассчитывать на быстрый гол, однако выскочивший один на один Вальверде не смог переиграть Димитриевски. Обычно в таких случаях принято говорить, что гол фаворита — дело времени. Но на самом деле моментов было не так, чтобы много, а несколько минут болельщикам сливочных пришлось переживать за свою главную звезду. К всеобщему облегчению, врачи привели Беллингема в чувство, но не может же герой класико постоянно тащить команду на себе!

Не просто так Карло Анчелотти после победы над «Барселоной» отметил, что Джуд — не нападающий, и он ждет голов от штатных форвардов. Те вроде старались. Винисиус Жуниор даже забил, но после паса забравшегося в офсайд Хоселу. Только все без толку. Может быть, Анчелотти стоило рискнуть и бросить в бой наконец-то попавшего в заявку турецкого вундеркинда Арду Гюлера? Однако рассуждения об этом уже не имеют смысла, так как лидерство вернуть не удалось. А «Райо» по числу сухих матчей (6) сравнялся с «Реалом» и «Барсой». Трудно поверить, что в конце августа «пчелы» были унижены в игре с «Атлетико» (0:7).

Италия: стиль Аллегри

Футбол Италия 2023/2024 Тур 11, 5.11.2023, 20:00 Рома 2 Лечче 1

Для «Ромы» воскресный матч мог превратиться в кошмар, который начался с бездарного пенальти в исполнении Лукаку. Оставшись без быстрого гола, римляне постепенно скатились к игре, где с каждой минутой взломать оборону «Лечче» становилось все сложнее. Больше того — в атаке, где двум игрокам гостей противостояли пять оппонентов, два бывших игрока РПЛ нашли, чем удивить фаворита. Практически не игравший в тульском «Арсенале» Банда нашел в центре штрафной экс-ростовчанина Альмквиста.

И это, как оказалось, был не первый отсыл к российскому чемпионату. На первой добавленной минуте после подачи Залевски свой первый гол в серии А забил вогнавший мяч под перекладину Азмун. Успех иранца, как оказалось, изменил все, и уже признанные звезды в лице Дибалы и Лукаку организовали инфарктную развязку. А бельгиец свел с ума стадион, мастерски поставив корпус и вогнав мяч в верхний угол. Все-таки не просто так «Рома» — одна из лучших команд серии А по голам в концовках.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 11, 5.11.2023, 22:45 Фиорентина 0 Ювентус 1

Естественно, в центре внимания в последнем матче дня был Кьеза, наконец-то сыгравший против родного клуба во Флоренции. Однако забил быстрый гол не он, а неожиданный герой в лице Миретти. Для него это первый успех в серии А, и сама жизнь — дисквалификациями Погба и Фаджоли — заставляет 20-летнего полузащитника брать на себя бремя лидера.

До этого статуса Миретти, конечно, далеко, но его удар оказался нокаутирующим для «Фиорентины». Где-то — как в момент выстрела Бираги — спас Щенсны. В других эпизодах отпахали туринские защитники. А на выходе — фирменные 1:0 Массимилиано Аллегри, который после возвращения в Турин выиграл с этим счетом 17 раз! А третья подряд сухая победа (при пяти кряду матчах на ноль) помогла оторваться от «Милана» на четыре очка. До «Интера», который приедет в Турин 26 ноября, — всего два балла.

Франция: важная победа Кузяева

Футбол Франция 2023/2024 Тур 11, 5.11.2023, 17:00 Тулуза 1 Гавр 2

«Гавр», ожидаемо для выходца из лиги 2 сражающийся за выживание в элитном дивизионе, одержал важнейшую победу над прямым конкурентом. Да еще и на его поле, где «Тулуза» особенно опасна.

Вот и в воскресенье фиолетовые на стыке таймов могли забить дважды, но их лучший снайпер Даллинга перед перерывом не реализовал пенальти. Это дало «Гавру» шанс, и в концовке он сумел перевернуть игру благодаря дублю Байо. Возможно, «Тулузе» навредила пожарная сигнализация, из-за включения которой игру пришлось остановить. Случилось это вскоре после гола хозяев, и, по одной из версий, причиной ложной тревоги оказались зажженные фанатами файеры.

Футбол Франция 2023/2024 Тур 11, 5.11.2023, 22:45 Ницца 2 Ренн 0

Как бы там ни было, «Гавр» одержал важнейшую победу и сравнялся с «Тулузой», а Далер Кузяев внес в успех свой вклад, отыграв все 90 минут.

«Монако» находился на втором месте всего несколько часов — до победы «Ниццы» над «Ренном» в горячем матче с двумя удалениями. «Орлята» за 11 туров набрали уже 25 очков, и это один из их лучших стартовых отрезков за последние 45 лет. Круче (на четыре балла) было только в 2016-м, когда «Ницца» финишировала на третьем месте.

Греция: третий гол Оздоева

Олимпиакос — ПАОК — 2:4

Третий гол Магомеда Оздоева в греческом чемпионате получился статусным. Одно дело забить скромному «Атромитосу», и совсем другое — отличиться в гостях у одного из топ-клубов Эллады. Тем более, в тот момент, когда забил российский полузащитник, на табло зажглись унизительные для «Олимпиакоса» цифры 0:4. И какой это был издевательский гол! Не сумевший с первой попытки переиграть голкипера Константелиас не выключился из эпизода и пасом пяткой вывел Оздоева практически на пустые ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239699&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

4 из десяти голов этого сезона АПЛ в стартовых пятиминутках забил «Ноттингем».

5 попаданий в каркас ворот зафиксировано в матче «Хайденхайма» и «Штутгарта». В бундеслиге подобного не случалось в течение пяти лет.

6 из семи последних мячей «Кальяри» забили вышедшие на замену футболисты. Более эффектные джокеры в серии А только у «Наполи» (7 голов).

26 матчей провела «Валенсия» против «Гранады» и ни разу не проиграла (+23=3). Это лучший показатель в истории ла лиги в парах, где побеждала только одна команда.