Головин четвертый раз за сезон попал в сборную тура Лиги 1
Футболист «Монако» Головин четвертый раз за сезон попал в сборную тура Лиги 1.
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Футболист «Монако» Головин четвертый раз за сезон попал в сборную тура Лиги 1.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российский футболист «Монако» в четвертый раз в нынешнем сезоне вошел в символическую сборную тура французской Лиги 1 по версии издания L'Equipe.
«Монако» в 11-м туре в воскресенье переиграл дома «Брест» со счетом 2:0, Головин отметился голом и результативной передачей. Российский полузащитник получил от L'Equipe оценку 8 и вошел по этому показателю в число лидеров символической сборной. Такая же оценка у Ашрафа Хакими из «ПСЖ», Жереми Бога из «Ниццы» и Мохамеда Байо, одноклубника россиянина Далера Кузева по «Гавру».
Ранее в нынешнем сезоне Головин входил в символическую сборную от L'Equipe по итогам четвертого, пятого и девятого туров чемпионата Франции.