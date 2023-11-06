Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Ростов
00
Футбол. Первая лига
15:00
Акрон
Енисей
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Алания
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Рубин
Футбол. Первая лига
17:00
Торпедо
Волгарь
Футбол. Первая лига
18:30
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:30
Фрозиноне
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Кадис
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
5.11
Ницца
Ренн
20
5.11
Монако
Брест
20
5.11
Нант
Реймс
01
5.11
Страсбур
Клермон Фут
00
5.11
Тулуза
Гавр
12
5.11
Лион
Метц
11
4.11
Марсель
Лилль
00
4.11
Лорьян
Ланс
00
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин четвертый раз за сезон попал в сборную тура Лиги 1

Футболист «Монако» Головин четвертый раз за сезон попал в сборную тура Лиги 1.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российский футболист «Монако» в четвертый раз в нынешнем сезоне вошел в символическую сборную тура французской Лиги 1 по версии издания L'Equipe.

«Монако» в 11-м туре в воскресенье переиграл дома «Брест» со счетом 2:0, Головин отметился голом и результативной передачей. Российский полузащитник получил от L'Equipe оценку 8 и вошел по этому показателю в число лидеров символической сборной. Такая же оценка у Ашрафа Хакими из «ПСЖ», Жереми Бога из «Ниццы» и Мохамеда Байо, одноклубника россиянина Далера Кузева по «Гавру».

Ранее в нынешнем сезоне Головин входил в символическую сборную от L'Equipe по итогам четвертого, пятого и девятого туров чемпионата Франции.

Читайте также
Монако
2:0
Первый тайм: 1:0
Брест
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучая ложь: украинка отреклась от Ласицкене и переврала ее слова
'В России надо уметь молчать': Кавагути — об Исинбаевой, Валиевой, санкциях
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь