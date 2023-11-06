Головин четвертый раз за сезон попал в сборную тура Лиги 1

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российский футболист «Монако» в четвертый раз в нынешнем сезоне вошел в символическую сборную тура французской Лиги 1 по версии издания L'Equipe.

«Монако» в 11-м туре в воскресенье переиграл дома «Брест» со счетом 2:0, Головин отметился голом и результативной передачей. Российский полузащитник получил от L'Equipe оценку 8 и вошел по этому показателю в число лидеров символической сборной. Такая же оценка у Ашрафа Хакими из «ПСЖ», Жереми Бога из «Ниццы» и Мохамеда Байо, одноклубника россиянина Далера Кузева по «Гавру».