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17:25 (мск), источник: Sport24

«Аль-Иттихад» с Бензема и Канте в составе потерпел 1-е поражение в азиатской Лиге чемпионов

Саудовский «Аль-Иттихад» потерпел поражение в 4-м туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

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В выездном матче клуб из Джидды проиграл иракскому клубу «Аль-Кува» со счетом 0:2. По голу в ворота саудовской команды забили Ясмин Аль-Тамими и Моханнад Абдул Рахим.

Карим Бензема и Н’Голо Канте провели весь матч за «Аль-Иттихад», но не смогли помочь клубу добыть очки.

«Аль-Иттихад» впервые потерял очки в этом розыгрыше ЛЧ, но продолжает возглавлять группу С с 9 баллами в активе. «Аль-Кува» (7 очков) занимает 2-ю строчку.

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