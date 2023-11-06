«Аль-Иттихад» с Бензема и Канте в составе потерпел 1-е поражение в азиатской Лиге чемпионов

В выездном матче клуб из Джидды проиграл иракскому клубу «Аль-Кува» со счетом 0:2. По голу в ворота саудовской команды забили Ясмин Аль-Тамими и Моханнад Абдул Рахим.

Карим Бензема и Н’Голо Канте провели весь матч за «Аль-Иттихад», но не смогли помочь клубу добыть очки.