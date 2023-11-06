Минское «Динамо» победило брестчан и оторвалось от «Немана» на 4 очка

Играя в Бресте, лидеры первенства сразу захватили инициативу, и уже на 7-й минуте Даниил Зорин эффектным ударом открыл счет. Вскоре после перерыва красивую кмбинацию гостей точным ударом завершил Павел Седько, потом Дмитрий Бага отыграл один мяч, а на 69-й минуте Иван Бахар забил третий гол в ворота брестчан — 3:1 в пользу столичных динамовцев. После этого успеха подопечные Вадима Скрипченко оторвались от гроднеского «Немана» на 4 очка.