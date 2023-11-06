Минское «Динамо» победило брестчан и оторвалось от «Немана» на 4 очка

Играя в Бресте, лидеры первенства сразу захватили инициативу, и уже на 7-й минуте Даниил Зорин эффектным ударом открыл счет. Вскоре после перерыва красивую кмбинацию гостей точным ударом завершил Павел Седько, потом Дмитрий Бага отыграл один мяч, а на 69-й минуте Иван Бахар забил третий гол в ворота брестчан — 3:1 в пользу столичных динамовцев. После этого успеха подопечные Вадима Скрипченко оторвались от гроднеского «Немана» на 4 очка.
Результаты остальных встреч 27-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Неман» — 0:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1, «Сморгонь» — «Минск» — 0:0, «Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Гомель» — 0:0, «Нафтан» (Новополоцк) — «Слуцк» — 2:1. Борисовский БАТЭ пропускает этот тур.
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 60 очков, «Неман» — 56, «Торпедо-БелАЗ» — 43.
Матчи следующего тура пройдут 10—12 ноября.