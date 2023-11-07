«Спартак» под руководством Кержакова проиграл в чемпионате Сербии
Футболисты «Спартака» из Суботицы потерпели поражение от клуба «Раднички» (Крагуевац) в 14-м туре чемпионата Сербии.
Спартак Сб
Футболисты «Спартака» из Суботицы потерпели поражение от клуба «Раднички» (Крагуевац) в 14-м туре чемпионата Сербии.
Игра завершилась со счетом 1:3. «Спартаком» руководит российский тренер Александр Кержаков. Он возглавляет команду с июня. В 14 матчах под его руководством клуб одержал 5 побед, однажды сыграл вничью и потерпел 8 поражений.
В турнирной таблице чемпионата Сербии «Спартак» идет на 9-м месте.