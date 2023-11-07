Футболисты БАТЭ последними вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси

Сегодня в заключительном матче ⅛ финала борисовчане победили у себя дома представителя первой лиги белорусского первенства «Островец» со счетом 3:1. Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. Ворота гостей поразили Александр Шестюк, Матвей Свидинский и Кирилл Черноок, а перед самым перерывом защитник БАТЭ Александр Мартынов срезал мяч в свои ворота.