Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Селтик
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Антверпен
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
6.11
Динамо Брс
Динамо Мн
13
5.11
Белшина
Энергетик-БГУ
01
5.11
Славия М
Неман
02
5.11
Сморгонь
Минск
00
4.11
Ислочь
Шахтер С
21
4.11
Нафтан
Слуцк
21
4.11
Торпедо-БелАЗ
Гомель
00
2.11
Динамо Мн
БАТЭ
01
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:36 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ последними вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали последними четвертьфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: БЕЛТА

Сегодня в заключительном матче ⅛ финала борисовчане победили у себя дома представителя первой лиги белорусского первенства «Островец» со счетом 3:1. Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. Ворота гостей поразили Александр Шестюк, Матвей Свидинский и Кирилл Черноок, а перед самым перерывом защитник БАТЭ Александр Мартынов срезал мяч в свои ворота.

Ранее в четвертьфинал вышли нынешний обладатель Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ», а также минское «Динамо», гродненский «Неман», «Минск», солигорский «Шахтер», «Ислочь» из Минского района и одна команда из второго дивизиона национального чемпионата — «Витебск».

В решающем поединке прошлого кубкового розыгрыша жодинские торпедовцы со счетом 2:0 обыграли БАТЭ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь