Футболисты БАТЭ последними вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали последними четвертьфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали последними четвертьфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном матче ⅛ финала борисовчане победили у себя дома представителя первой лиги белорусского первенства «Островец» со счетом 3:1. Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. Ворота гостей поразили Александр Шестюк, Матвей Свидинский и Кирилл Черноок, а перед самым перерывом защитник БАТЭ Александр Мартынов срезал мяч в свои ворота.
Ранее в четвертьфинал вышли нынешний обладатель Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ», а также минское «Динамо», гродненский «Неман», «Минск», солигорский «Шахтер», «Ислочь» из Минского района и одна команда из второго дивизиона национального чемпионата — «Витебск».
В решающем поединке прошлого кубкового розыгрыша жодинские торпедовцы со счетом 2:0 обыграли БАТЭ.