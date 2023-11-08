«Реал» не подпишет Мбаппе летом

Отказ «Реала» от услуг Мбаппе обусловлен тремя основными причинами. Во-первых, подписание форварда повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку для клуба: зарплата Килиана составит не менее 20 миллионов евро в год, а также игрок потребует крупный подписной бонус. Для сравнения, Джуд Беллингем зарабатывает около 9 миллионов евро в год.

Вторая причина заключается в трансферной стратегии мадридцев, которые стремятся подписывать молодых футболистов. В 2024 году Килиану исполнится 26 лет, в то время как Винисиус Жуниор, Родриго, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени присоединились к команде в возрасте около 20 лет. Также в следующем сезоне в «Реал» перейдет 18-летний Эндрик.

Важную роль также сыграл отказ Мбаппе от трансфера в «Реал» в 2022 году. Решение игрока продлить контракт с «ПСЖ» вызвало негативную реакцию у членов руководства мадридского клуба.