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8 ноября, источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Интера» и «Челси» Креспо возглавит арабский «Аль-Айн»

Бывший футболист сборной Аргентины Эрнан Креспо, выступавший за миланский «Интер» и лондонский «Челси», станет новым главным тренером арабского «Аль-Айна».

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Источник: AP 2023

Об этом информирует пресс-служба команды из Объединённых Арабских Эмиратах.

Сообщается, что стороны успели согласовать предварительный контракт. Уже в ближайшее время Креспо прилетит в ОАЭ и подпишет трудовой договор с «Аль-Айном». После этого состоится его официальное представление в качестве наставника команды. Отметим, что Эрнан заменит на тренерском мостике в клубе из города Эль-Айн голландца Альфреда Схредера.

Напомним, Эрнану Креспо 48 лет. Его последним клубом является «Аль-Духаиль». Команду из Катара аргентинский специалист покинул в октябре нынешнего года. При этом он руководил «Аль-Духаилем» с марта 2022 года.

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