Экс-игрок «Интера» и «Челси» Креспо возглавит арабский «Аль-Айн»

Сообщается, что стороны успели согласовать предварительный контракт. Уже в ближайшее время Креспо прилетит в ОАЭ и подпишет трудовой договор с «Аль-Айном». После этого состоится его официальное представление в качестве наставника команды. Отметим, что Эрнан заменит на тренерском мостике в клубе из города Эль-Айн голландца Альфреда Схредера.