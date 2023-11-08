Грабитель домов футболистов рассказал, почему он не обворовал Месси

«Это я ограбил Йохана Круиффа в Барселоне. Там я украл часы, принадлежавшие Деннису Бергкампу, какие-то мелочи от Hermes и около € 20 тыс. награбленного. Это был второстепенный дом. Там не было ни камер наблюдения, ни сигнализации. Когда я вошёл, я сразу понял, чей это дом.



Мы также стояли за ограблением дома Криштиану Роналду на Мадейре, но добыча не представляла интереса.



Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить набег на дом Лионеля Месси. Я сделал это из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка», — приводит слова босса мафии El Espanol.