Похищенного отца футболиста «Ливерпуля» Диаса освободили

ТАСС, 9 ноября. Повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) освободила отца колумбийского нападающего английского футбольного клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации СМИ, родителей Диаса похитили 29 октября в Колумбии, когда они остановились на автомобильной заправке. Позднее правоохранительным органам удалось спасти мать футболиста.

5 ноября Диас забил гол в ворота «Лутона» (1:1) в матче чемпионата Англии. После забитого мяча он поднял футболку, под которой была майка с надписью «Освободите моего отца». Диас провел первый матч после похищения родителей, до этого он пропустил две игры команды. В АНО сообщили, что не могут отпустить заложника из-за продолжающихся на территории военных действий.