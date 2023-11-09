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19:35 (мск), источник: ТАСС

Похищенного отца футболиста «Ливерпуля» Диаса освободили

Родителей колумбийского нападающего похитили 29 октября, позднее удалось спасти мать игрока.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

ТАСС, 9 ноября. Повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) освободила отца колумбийского нападающего английского футбольного клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации СМИ, родителей Диаса похитили 29 октября в Колумбии, когда они остановились на автомобильной заправке. Позднее правоохранительным органам удалось спасти мать футболиста.

5 ноября Диас забил гол в ворота «Лутона» (1:1) в матче чемпионата Англии. После забитого мяча он поднял футболку, под которой была майка с надписью «Освободите моего отца». Диас провел первый матч после похищения родителей, до этого он пропустил две игры команды. В АНО сообщили, что не могут отпустить заложника из-за продолжающихся на территории военных действий.

Диасу 26 лет, он выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. За сборную Колумбии Диас провел 43 матча, забив 9 мячей и отдав 1 результативный пас. В 2021 году он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки.

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