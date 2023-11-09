Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Фрайбург
Бачка-Топола
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Вест Хэм
Олимпиакос П
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЕК
Марсель
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Бетис
Арис Л
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Рейнджерс
Спарта П
20
Футбол. Еврокубки
перерыв
Аталанта
Штурм
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Спортинг
Ракув
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Хеккен
Мольде
02
Футбол. Еврокубки
перерыв
Слован Бр
Лилль
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Олимпия Л
Клаксвик
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Брейдаблик
Гент
21
Футбол. Еврокубки
перерыв
Заря Лг
Маккаби
03
Футбол. Еврокубки
перерыв
Брюгге
Лугано
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Астон Вилла
АЗ
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Лудогорец
Фенербахче
10
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Брайтон
02
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Юнион
30
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Ливерпуль
32
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Панатинаикос
31
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Хайфа
Вильярреал
12
Футбол. Еврокубки
20:45
Серветт Ж
Шериф
21
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Рома
20
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
01
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Динамо З
10
Футбол. Еврокубки
20:45
Бешикташ
Буде-Глимт
12
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Зриньски
20
Футбол. Еврокубки
20:45
Чукарички
Фиорентина
01
Футбол. Еврокубки
20:45
Ференцварош
Генк
11
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Абердин
22
Футбол. Еврокубки
20:45
ХИК
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
Спартак Тр
11
Футбол. Еврокубки
18:30
Астана
Балкани
00
Все события
Фоторепортажи
26Пашня в Воронеже: «Факел» обыграл «Спартак» на ужасном поле
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

После перепалки с Бензема «Аль-Иттихад» уволил главного тренера. А ведь в прошлом сезоне Нуну сделал клуб чемпионом

На его месте очень хотят видеть Зидана.

Наверх

«Аль-Иттихад» на днях сообщил об увольнении португальского тренера Нуну Эшпириту Санту спустя всего три месяца после старта сезона. Португалец возглавил один из топ-клубов Саудовской Аравии летом прошлого года и с первого раза взял два важных трофея. Причем сделал это без звездных футболистов.

Этим летом Нуну получил мощное усиление из Европы (пришли Бензема, Фабиньо и Канте), но игра у команды не задалась. Что же произошло?

Нуну сделал клуб чемпионом, но затем провалился

Нуну прилетел в Саудовскую Аравию после увольнения из «Тоттенхэма». Ему досталась в распоряжение не самая сильная по именам команда, но он смог в первом же сезоне добыть два важных трофея — выиграл Суперкубок и чемпионат.

После летней трансферной кампании казалось, что «Аль-Иттихад» способен повторить успех прошлого сезона. Достаточно взглянуть на список сделок, которые клуб провернул к концу августа: обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, чемпион мира Н’Голо Канте, победитель Лиги чемпионов Фабиньо, один из лидеров защиты «Бетиса» Луис Фелипе и чемпион Европы в составе сборной Португалии U17 Жота. При этом по документам за звездных французов саудовцы не заплатили ни рияла — все пришли в статусе свободных агентов.

Однако Нуну отправили в отставку спустя три месяца после старта сезона. Причина — руководство было недовольно последними результатами команды. И с этим трудно не согласиться: с 1 сентября «Аль-Иттихад» одержал всего две победы в чемпионате — над скромными «Аль-Охдудом» (1:0) и «Аль-Фатехом» (2:1). В итоге команда болтается на шестом месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» на 11 очков.

В азиатской Лиге чемпионов дела получше: две победы в трех встречах. Но последнее поражение от иракской «Аль-Кувы» (0:2) окончательно разуверило боссов в том, что Нуну удастся достичь успехов в этом сезоне. Португальский специалист сделал «Аль-Иттихад» чемпионом впервые за 14 лет, но после появления звездных новичков что-то пошло не так.

А что Бензема и Канте? Опорный полузащитник сыграл во всех матчах чемпионата Саудовской Аравии и даже умудрился отличиться забитым мячом, что для него совсем не свойственно. В игре седьмого тура Н’Голо положил вот такую красоту в ворота «Аль-Фата». Его гол в итоге стал победным.

Всего на счету Канте 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи. И только в четырех встречах полузащитник не сыграл все 90 минут. Н’Голо — второй в команде по количеству сыгранных минут в чемпионате (1061). Он уступает только голкиперу Марселу Гроэ (1080).

Бензема ударно ворвался в сезон и сразу же начал забивать в Клубном Кубке арабских чемпионов — 3+1 в четырех играх. Затем форвард немного ослабил хватку, но все же вышел на вполне рабочий график. Сейчас в его активе пять голов и три передачи в десяти матчах чемпионата. Карим по-прежнему представляет угрозу для ворот соперника. По ударам в створ в пересчете на 90 минут он уступает только Криштиану Роналду — 2,01 против 2,74.

Возможно, уход Нуну раскрепостит француза, который явно находился не в своей тарелке из-за перепалок с тренером.

Нуну конфликтовал с Бензема. Руководство приняло сторону футболиста

Перед закрытием летнего трансферного окна в Европе в СМИ появилась информация о конфликте тренера со звездным форвардом. Местные журналисты писали о том, что Нуну на самом деле изначально не хотел приобретать Бензема. Португальцу якобы не подходил стиль игры нападающего. Карим в свою очередь сообщил руководству клуба, что главный тренер ведет себя непрофессионально.

Прибыв в «Аль-Иттихад», француз просил сделать его капитаном команды, что совершенно неудивительно, так как в большинстве саудовских клубов новоприбывших звезд награждают почетной повязкой. Однако Нуну ему отказал. Правда, потом изменил свое решение. Скорее всего, вмешались боссы клуба.

Впрочем, сам наставник на пресс-конференции уверял, что прекрасно ладит и с Каримом, и с другими подопечными: «Я читал в прессе о том, что у меня с Бензема якобы не очень хорошие отношения. Но все, кто меня знает, понимают, что это абсурд. У меня хорошие отношения со всеми игроками, у нас сильный состав, мы довольны всеми футболистам и очень счастливы, что Карим здесь с нами. Он счастлив на поле, как видите, ему нравится играть за “Аль-Иттихад”. Я понимаю, что происходит… Но у нас сильная команда. Очень, очень, очень, очень сильная команда».

После этого казалось, что обе стороны успокоились, но в начале ноября журналисты AlRiyadiah рассказали, что между Нуну и Бензема во время перерыва матча с «Аль-Кувой» в Лиге чемпионов АФК произошел разговор на повышенных тонах, дело чуть не дошло до драки:

Нуну: Карим, ты великий нападающий, но ты совершенно бесполезен в прессинге.

Бензема: Не предъявляйте претензии лично мне. Говорите со всей командой!

Нуну: На тебя многие равняются. Тебе нужно быть примером для остальных.

Саудовские СМИ полагают, что именно эта перепалка стала одной из причин увольнения Нуну. В конфликте руководство «Аль-Иттихада» полностью встало на сторону Бензема. Прибавляем к ссоре с главной звездой команды неудачные результаты в чемпионате — и португальский наставник покидает клуб из Джидды. Боссов не испугал даже тот факт, что за досрочное расторжение контракта пришлось выплатить Нуну 8 миллионов евро.

После ухода Нуну клуб может возглавить Зидан

Следующий матч «Аль-Иттихад» проведет 10 ноября против «Абзи». Готовить команду к этой игре будет Хассан Халифа, работавший помощником в штабе Нуну. Понятно, что это временное решение. Боссам клуба из Джидды важно создать комфортные условия для главных звезд — Канте и Бензема. Поэтому с большой долей вероятность следующим главным тренером станет француз.

Саудовцы давно мечтают о назначении Зинедина Зидана, однако он пока ни в какую не хочет перебираться на Аравийский полуостров, несмотря на предлагаемые чемоданы денег. Впрочем, легендарный в прошлом полузащитник находится в отличных отношениях с Бензема, поэтому его назначение выглядит вполне вероятным.

«Я практически старший брат для Карима. Мы так и называем друг друга: младший брат и старший брат. У нас более или менее одинаковый бэкграунд: он из Лиона, я из Марселя. Но еще нас объединяет то, что поначалу нам обоим было нелегко. Мы были простыми ребятами из пригородов, у которых была мечта стать профессиональными игроками. Мы добились этого упорным трудом. У нас действительно много общего, вплоть до происхождения — наши семьи происходит из соседних алжирских деревень», — говорил Зидан в интервью L'Equipe.

Еще один кандидат — Лоран Блан. Он провалился в «Лионе», но имеет необычный опыт тренерской работы в катарском «Эр-Райяне».

Роман Кольцов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чемпиона Европы по боксу задержали за стрельбу в центре Москвы. Он не поделил дверь с посетителем ресторана
Как приготовить глинтвейн в домашних условиях: 7 лучших рецептов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь