После перепалки с Бензема «Аль-Иттихад» уволил главного тренера. А ведь в прошлом сезоне Нуну сделал клуб чемпионом

«Аль-Иттихад» на днях сообщил об увольнении португальского тренера Нуну Эшпириту Санту спустя всего три месяца после старта сезона. Португалец возглавил один из топ-клубов Саудовской Аравии летом прошлого года и с первого раза взял два важных трофея. Причем сделал это без звездных футболистов.

Этим летом Нуну получил мощное усиление из Европы (пришли Бензема, Фабиньо и Канте), но игра у команды не задалась. Что же произошло?

Нуну сделал клуб чемпионом, но затем провалился

Нуну прилетел в Саудовскую Аравию после увольнения из «Тоттенхэма». Ему досталась в распоряжение не самая сильная по именам команда, но он смог в первом же сезоне добыть два важных трофея — выиграл Суперкубок и чемпионат.

После летней трансферной кампании казалось, что «Аль-Иттихад» способен повторить успех прошлого сезона. Достаточно взглянуть на список сделок, которые клуб провернул к концу августа: обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, чемпион мира Н’Голо Канте, победитель Лиги чемпионов Фабиньо, один из лидеров защиты «Бетиса» Луис Фелипе и чемпион Европы в составе сборной Португалии U17 Жота. При этом по документам за звездных французов саудовцы не заплатили ни рияла — все пришли в статусе свободных агентов.

Однако Нуну отправили в отставку спустя три месяца после старта сезона. Причина — руководство было недовольно последними результатами команды. И с этим трудно не согласиться: с 1 сентября «Аль-Иттихад» одержал всего две победы в чемпионате — над скромными «Аль-Охдудом» (1:0) и «Аль-Фатехом» (2:1). В итоге команда болтается на шестом месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» на 11 очков.

В азиатской Лиге чемпионов дела получше: две победы в трех встречах. Но последнее поражение от иракской «Аль-Кувы» (0:2) окончательно разуверило боссов в том, что Нуну удастся достичь успехов в этом сезоне. Португальский специалист сделал «Аль-Иттихад» чемпионом впервые за 14 лет, но после появления звездных новичков что-то пошло не так.

А что Бензема и Канте? Опорный полузащитник сыграл во всех матчах чемпионата Саудовской Аравии и даже умудрился отличиться забитым мячом, что для него совсем не свойственно. В игре седьмого тура Н’Голо положил вот такую красоту в ворота «Аль-Фата». Его гол в итоге стал победным.

Всего на счету Канте 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи. И только в четырех встречах полузащитник не сыграл все 90 минут. Н’Голо — второй в команде по количеству сыгранных минут в чемпионате (1061). Он уступает только голкиперу Марселу Гроэ (1080).

Бензема ударно ворвался в сезон и сразу же начал забивать в Клубном Кубке арабских чемпионов — 3+1 в четырех играх. Затем форвард немного ослабил хватку, но все же вышел на вполне рабочий график. Сейчас в его активе пять голов и три передачи в десяти матчах чемпионата. Карим по-прежнему представляет угрозу для ворот соперника. По ударам в створ в пересчете на 90 минут он уступает только Криштиану Роналду — 2,01 против 2,74.

Возможно, уход Нуну раскрепостит француза, который явно находился не в своей тарелке из-за перепалок с тренером.

Нуну конфликтовал с Бензема. Руководство приняло сторону футболиста

Перед закрытием летнего трансферного окна в Европе в СМИ появилась информация о конфликте тренера со звездным форвардом. Местные журналисты писали о том, что Нуну на самом деле изначально не хотел приобретать Бензема. Португальцу якобы не подходил стиль игры нападающего. Карим в свою очередь сообщил руководству клуба, что главный тренер ведет себя непрофессионально.

Прибыв в «Аль-Иттихад», француз просил сделать его капитаном команды, что совершенно неудивительно, так как в большинстве саудовских клубов новоприбывших звезд награждают почетной повязкой. Однако Нуну ему отказал. Правда, потом изменил свое решение. Скорее всего, вмешались боссы клуба.

Впрочем, сам наставник на пресс-конференции уверял, что прекрасно ладит и с Каримом, и с другими подопечными: «Я читал в прессе о том, что у меня с Бензема якобы не очень хорошие отношения. Но все, кто меня знает, понимают, что это абсурд. У меня хорошие отношения со всеми игроками, у нас сильный состав, мы довольны всеми футболистам и очень счастливы, что Карим здесь с нами. Он счастлив на поле, как видите, ему нравится играть за “Аль-Иттихад”. Я понимаю, что происходит… Но у нас сильная команда. Очень, очень, очень, очень сильная команда».

После этого казалось, что обе стороны успокоились, но в начале ноября журналисты AlRiyadiah рассказали, что между Нуну и Бензема во время перерыва матча с «Аль-Кувой» в Лиге чемпионов АФК произошел разговор на повышенных тонах, дело чуть не дошло до драки:

Нуну: Карим, ты великий нападающий, но ты совершенно бесполезен в прессинге.

Бензема: Не предъявляйте претензии лично мне. Говорите со всей командой!

Нуну: На тебя многие равняются. Тебе нужно быть примером для остальных.

Саудовские СМИ полагают, что именно эта перепалка стала одной из причин увольнения Нуну. В конфликте руководство «Аль-Иттихада» полностью встало на сторону Бензема. Прибавляем к ссоре с главной звездой команды неудачные результаты в чемпионате — и португальский наставник покидает клуб из Джидды. Боссов не испугал даже тот факт, что за досрочное расторжение контракта пришлось выплатить Нуну 8 миллионов евро.

После ухода Нуну клуб может возглавить Зидан

Следующий матч «Аль-Иттихад» проведет 10 ноября против «Абзи». Готовить команду к этой игре будет Хассан Халифа, работавший помощником в штабе Нуну. Понятно, что это временное решение. Боссам клуба из Джидды важно создать комфортные условия для главных звезд — Канте и Бензема. Поэтому с большой долей вероятность следующим главным тренером станет француз.

Саудовцы давно мечтают о назначении Зинедина Зидана, однако он пока ни в какую не хочет перебираться на Аравийский полуостров, несмотря на предлагаемые чемоданы денег. Впрочем, легендарный в прошлом полузащитник находится в отличных отношениях с Бензема, поэтому его назначение выглядит вполне вероятным.

«Я практически старший брат для Карима. Мы так и называем друг друга: младший брат и старший брат. У нас более или менее одинаковый бэкграунд: он из Лиона, я из Марселя. Но еще нас объединяет то, что поначалу нам обоим было нелегко. Мы были простыми ребятами из пригородов, у которых была мечта стать профессиональными игроками. Мы добились этого упорным трудом. У нас действительно много общего, вплоть до происхождения — наши семьи происходит из соседних алжирских деревень», — говорил Зидан в интервью L'Equipe.

Еще один кандидат — Лоран Блан. Он провалился в «Лионе», но имеет необычный опыт тренерской работы в катарском «Эр-Райяне».