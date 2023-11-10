Зинедин Зидан рассказал о том, почему он решил взять пятый номер в «Реале»

"Центральный полузащитник, играющий под пятым номером, — это выглядит немного странновато, не так ли? Флорентино Перес — человек старой закалки. Ему вообще не нравилось, когда игроки брали такие номера, как, например, 25 или 30. Он говорил, что они больше подходят для американского футбола. Он предпочитал классические номера от 1 до 11.