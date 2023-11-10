Игрок сборной Казахстана получил предложение от турецкого клуба

«ПАОК? Пока это только слухи. Есть ли предметные предложения? Да, к нам обратились из турецкого клуба “Касымпаша”, — отметил агент Чеснокова.

Напомним, что в КПЛ-2023 Чесноков провел за «Тобол» 22 матча, оформив пять голов и три ассиста. Также на его счету шесть матчей в квалификации Лиги конференций, где он забил один гол и одну голевую передачу. Кроме того, Чесноков стал автором победного гола в финале Кубка Казахстана против «Ордабасы».