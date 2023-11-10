Футболистки «Динамо-БГУФК» в четвертый раз стали чемпионками Беларуси

Сегодня в поединке 32-го тура подопечные Юрия Малеева разгромили на своем поле могилевский «Днепр» со счетом 6:0 и стали недосягаемы для конкуренток. В активе динамовской дружины 84 очка из 84 возможных, в ворота соперниц забито 206 мячей, пропущен всего 1.

Обладатель серебряных наград ФК «Минск» завтра сыграет в гостях у футболисток «Витебска».

Два претендента на бронзу проведут поединки в воскресенье, 12 ноября. Столичная «Зорка-БДУ» примет на своем поле футболисток «Сморгони», а юниорская сборная Беларуси (U-19) также в Минске будет соперничать с одним из аутсайдеров турнира — «ДЮСШ-ПолесГУ» из Пинска. Кроме того, «Бобруйчанка» примет у себя дома брестское «Динамо».