Футболистки «Динамо-БГУФК» в четвертый раз стали чемпионками Беларуси
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» в четвертый раз подряд завоевали золотые медали женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» в четвертый раз подряд завоевали золотые медали женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 32-го тура подопечные Юрия Малеева разгромили на своем поле могилевский «Днепр» со счетом 6:0 и стали недосягаемы для конкуренток. В активе динамовской дружины 84 очка из 84 возможных, в ворота соперниц забито 206 мячей, пропущен всего 1.
Обладатель серебряных наград ФК «Минск» завтра сыграет в гостях у футболисток «Витебска».
Два претендента на бронзу проведут поединки в воскресенье, 12 ноября. Столичная «Зорка-БДУ» примет на своем поле футболисток «Сморгони», а юниорская сборная Беларуси (U-19) также в Минске будет соперничать с одним из аутсайдеров турнира — «ДЮСШ-ПолесГУ» из Пинска. Кроме того, «Бобруйчанка» примет у себя дома брестское «Динамо».
Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 84 очка (28 матчей), «Минск» — 75 (28), «Зорка-БДУ» — 53 (28), Беларусь (U-19) — 50 (28), «Днепр» — 48 (29). На последнем, десятом месте находится «Гомель» — 2 очка, на три балла больше имеет «ДЮСШ-ПолесГУ». Бомбардирскую гонку уверенно возглавляет Мелана Суровцева («Минск»), в активе которой 56 забитых мячей.