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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» одержать победу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Таавун» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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Источник: Пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"

Встреча, прошедшая в Эр-Рияде, завершилась со счетом 2:0. На 81-й минуте отличился Александр Митрович, голевой передачей отметился экс-футболист «Зенита» Малком. На девятой компенсированной минуте преиущество закрепил Мохамед Канно.

«Аль-Хиляль», набравший 35 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» с 25 баллами располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «Аль-Хиляль» 25 ноября сыграет на выезде с «Аль-Хазмом».

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