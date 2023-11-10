Передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» одержать победу
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Таавун» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Таавун» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча, прошедшая в Эр-Рияде, завершилась со счетом 2:0. На 81-й минуте отличился Александр Митрович, голевой передачей отметился экс-футболист «Зенита» Малком. На девятой компенсированной минуте преиущество закрепил Мохамед Канно.
«Аль-Хиляль», набравший 35 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» с 25 баллами располагается на четвертой строчке.
В следующем туре «Аль-Хиляль» 25 ноября сыграет на выезде с «Аль-Хазмом».